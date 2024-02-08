Спланував сценарій відсічі: Сирський побував під Бахмутом і ухвалив низку рішень (фото)

За результатами роботи на Бахмутському напрямку генерал-полковник Олександр Сирський ухвалив низку рішень. Зокрема, щодо зосередження основних зусиль на загрозливих напрямках та застосування маневру вогневими засобами.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", генерал-полковник Олександр Сирський відвідав військові частини та підрозділи, які тримають оборону на Бахмутському напрямку. Про це повідомляють в пресслужбі Сухопутних військ України.

Зазначається, що російські окупанти намагаються прорвати українську оборону на Донеччині в напрямку Часового Яру малими штурмовими групами під прикриттям дронів та артилерії. Також ЗС РФ тут активно застосовують дрони-камікадзе та засоби радіоелектронної боротьби.

"Командувач заслухав командирів бригад щодо актуальної обстановки і розглянув нові способи підвищення вогневих спроможностей наших військ. Також з командирами частин та підрозділів він обговорив імовірну тактику дій противника та варіанти подальшого розвитку бойових дій", — йдеться в повідомленні.

Сирський з командирами підрозділів ЗСУ на Бахмутському напрямку

Після цього вони разом спланували сценарії відсічі агресору з метою недопущення його подальшого просування вперед . Було також визначено головний приорітет — збереження життя українських захисників.

Нагадаємо, що на думку військового експерта Олександра Коваленка після Авдіївки ЗС РФ планують іти на Куп'янськ та Часів Яр.

5 лютого Олександр Сирський приїздив на передову, зокрема, щоб поспілкуватися з українськими воїнами та "подякувати їм за титанічні зусилля, докладені задля оборони України".