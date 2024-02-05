Зірвали плани РФ: Сирський побував на передовій і розповів про ситуацію на фронті (фото)

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" наголосив, що завдяки мужності захисників вдалося не допустити просування противника та створити умови для подальших дій зі звільнення України від окупантів.

Related video

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський учергове прибув на фронт, аби нагородити українських захисників, які надійно тримають рубежі оборони та завдають ворогу непоправних втрат. Про це повідомили в Telegram-каналі Сухопутних військ.

За інформацією в дописі, Сирський приїхав на передову, зокрема, щоб поспілкуватися з українськими воїнами та "подякувати їм за титанічні зусилля, докладені задля оборони України".

"Захисники Східного фронту завдають ворогу непоправних втрат і надійно тримають рубежі оборони", — ідеться в повідомленні.

Також генерал-полковник нагородив захисників державними та відомчими відзнаками на лінії зіткнення "за їхню мужність, жертовність і героїзм в імʼя Батьківщини".

Як наголосили в Сухопутних військах, за словами Сирського, завдяки мужності й звитязі українських воїнів, котрі зараз тримають оборону на фронті, вдалося зірвати плани ворога із захоплення нових територій і населених пунктів, не допустити просування противника та створити умови для подальших дій зі звільнення України від окупантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський побував у розташуванні 65-ї окремої механізованої бригади в районі села Роботине Запорізької області.

4 лютого аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська армія перекидає резерви, щоб спробувати прорвати українські рубежі оборони на заході від Бахмута в напрямку Часового Яру. Позиційні бої тривали біля Богданівки, Кліщіївки та на Іванівському напрямку, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.