"Честь бути тут": Зеленський приїхав на бойові позиції в Роботиному (відео)

Глава держави заслухав доповіді військового командування та вручив державні нагороди бійцям. "Хрест бойових заслуг" отримав командир розвідувального взводу, а ордени Богдана Хмельницького та "За мужність" — інші захисники.

Related video

Президент України Володимир Зеленський побував у розташуванні 65-ї окремої механізованої бригади в районі села Роботине Запорізької області. Про це гарант повідомив у себе в Telegram.

"Честь бути тут сьогодні. Підтримати воїнів і нагородити. На їхніх плечах складна, вирішальна місія — відкинути ворога та захистити Україну. Пишаємося нашими воїнами, дякуємо кожному", — написав президент.

За інформацією Офісу президента України, під час робочої поїздки в Запорізьку область Зеленський відвідав передові позиції українських військових у районі села Роботине. Він заслухав доповідь про оперативну обстановку від командувача оперативного угруповання військ "Запоріжжя" Володимира Горбатюка.

Також президент вручив "Хрест бойових заслуг" командиру розвідувального взводу старшому лейтенанту Андрію Ольшанському, а також нагородив орденами Богдана Хмельницького та "За мужність" воїнів.

Один із бійців подарував Зеленському шеврон 65-ї окремої механізованої бригади. Військовослужбовець зазначив, що приємно здивований візитом президента на бойові позиції. Зеленський зазначив, що в цьому нічого особливого, бо "це нормально".

Фокус писав 4 лютого, що російська армія перекидає резерви, щоб спробувати прорвати українські рубежі оборони на заході від Бахмута в напрямку Часів Яру. Позиційні бої тривали біля Богданівки, Кліщіївки та на Іванівському напрямку, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

Фокус також повідомляв, російські війська отримують вигоду з нестачі артилерійських боєприпасів у Сил оборони України.