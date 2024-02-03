Недостатньо для контрбатарейного вогню: окупанти користуються нестачею снарядів у ЗСУ, — ISW

За словами аналітиків, Сили оборони іноді можуть уражати російську артилерію, але загалом їм не вистачає боєприпасів для ефективного контрбатарейного вогню.

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Російські війська мають вигоду з нестачі артилерійських боєприпасів у Сил оборони України. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, експерти послалися на звіт організації Frontelligence Insight, яка проаналізувала ситуацію з контрбатарейною боротьбою на фронті. За словами аналітиків, російські війська раніше створювали стаціонарні артилерійські вогневі позиції на тривалі періоди часу з кінця 2022 року до початку 2023 року. Тоді українські сили мали обмежені можливості контрбатарейної боротьби.

У звіті йдеться про те, що окупанти почали концентрувати свою артилерію аналогічним чином вже в січні 2024 року. Передбачається, що вони повернулися до старої тактики через те, що в українських сил знову закінчуються артилерійські боєприпаси.

Повідомляється, що Сили оборони іноді можуть вражати російську артилерію, але загалом їм не вистачає боєприпасів для ефективного контрбатарейного вогню. Це дозволяє російській артилерії значною мірою руйнувати населені пункти, куди наступає піхота.

Щобільше, як йдеться у звіті, багатьом українським FPV-дронам не вистачає дальності дії, щоб вражати численні гармати ЗС РФ. Окупанти розгортають їх на відстані від 15 до 24 км від лінії фронту.

В ISW заявили, що нестача артилерійських боєприпасів та затримки у допомозі від Заходу можуть створити невизначеність в оперативних планах ЗСУ.

Раніше в DeepState повідомляли, що ЗСУ не вистачає снарядів, а окупанти намагаються закріпитися в районах Авдіївки. ЗС РФ намагаються крок за кроком облаштувати позиції у будинках Авдіївки, пересуваючись іноді по кілька людей. ЗСУ критично потрібні боєприпаси, а у росіян їх стільки, що стріляють навіть не прицільно.