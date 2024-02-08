Законопроєкт про посилення мобілізації: Арахамія анонсував зміни до другого читання

Зі слів парламентаря, найбільше питань виникло до пунктів про мобілізацію осіб з інвалідністю та аспірантів, а також про блокування карток. Давид Арахамія заявив, що попереду "багато роботи".

7 лютого в українському парламенті підтримали у першому читанні мобілізаційний законопроєкт №10449. Голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія 8 лютого розповів, що у ньому змінять до другого читання.

Нардеп зазначив, що запитання до законопроєкту про мобілізацію "є у всіх". Він зазначив, що до другого читання ще триватиме робота над змістом документа.

"Щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає, залишимо все в редакції чинного законодавства", — зазначив Арахамія.

Також депутати ще раз переглянуть норму щодо мобілізації аспірантів.

"Фінального рішення ще немає, будемо шукати компроміс", — пообіцяв голова фракції.

Окрім того, він назвав "точно неприйнятними" пункти законопроєкту про блокування особистих рахунків ухилянтів.

"Не бачу в Раді тих, хто б таке підтримував", — наголосив Арахамія.

Він повідомив, що зазначені вище питання вже "в роботі". Однак ведеться робота і над іншими пунктами законопроєкту.

"Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян. Завдання не з легких, роботи буде багато", — додав парламентар.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що депутати та президент України не допустять ухвалення закону, в якому є антиконституційні положення. Він наголосив, що закон має бути "справедливим і зрозумілим".

Законопроєкт про мобілізацію пропонує позбавити відстрочки від мобілізації аспірантів-контрактників. Нардеп Роман Грищук пояснив, як ця норма може бути змінена до другого читання.