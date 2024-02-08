ЗС РФ активізувалися в Маріуполі та використовують незвичайні логістичні маршрути (відео)

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко припустив, що окупанти перевозять БК і продовольство для нових підрозділів ЗС РФ.

Російські війська активізувалися в районі окупованого Маріуполя, перевозячи продукти харчування і теплі речі до узбережжя Азовського моря. Про це 8 листопада повідомив у соцмережах радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За інформацією посадовця, маршрутом Волноваха-Донецьк прямують вантажівки окупантів із боєкомплектом. На авто нанесене типове маркування — буква "V" у квадраті. Водночас зазначено, що перевезення таким логістичним маршрутом є вельми незвичайними.

"Знову фіксуємо незвичайне. Військові "газелі" — малі вантажівки з Волновахи на узбережжі Азова в Маріупольський район. Цікавий шлях постачання. Деталі з'ясуємо", — пише Андрющенко.

За його словами, противник, попередньо, перевозить продовольство для нових підрозділів на цьому напрямку, однак інформація потребує уточнення.

"Попередньо — продукти харчування і теплі речі для новопривезеного м'яса. Але — будемо дивитися. Нові постачання — нові можливості", — повідомив чиновник.

Раніше Андрющенко повідомив, що росіяни продовжують мілітаризацію Приморського району Маріуполя — там уже існують дві військові бази, одна з якої призначена для ОМОНу. Поруч облаштовується ще одна база в районі колишнього Приморського райвідділу поліції.

"Усе це зміцнює впевненість "розчищення" території заводів Азовмаш та Ілліча для нових підрозділів РФ", — зазначає радник мера.

Також 6 лютого в ефірі всеукраїнського телемарафону Андрющенко розповів, що жителі села Кременівка на Донеччині чули вибухи в місці дислокації особового складу ЗС РФ і установок ППО. За його припущенням, це був приліт українського снаряда, який вдарив по цілі в глибокому тилу ворога.