ЗСУ вперше показали британську установку з ракетами AIM-132 на вантажівці, — соцмережі (відео)

Сили оборони, за словами OSINT-аналітика Ukrainian Front, використовують такі зенітні системи для боротьби з російськими БПЛА. Ракети з інфрачервоною головкою самонаведення збивають цілі на відстані 25 км.

Раніше було відомо про те, що Велика Британія поставила Україні системи ППО на базі вантажівки Supacat HMT. Нині у вільному доступі з'явилося і відео цієї зенітної установки, яке аналітик Ukrainian Front опублікував у соцмережі Х.

На цих кадрах видно пускову установку з ракетами AIM-132 ASRAAM виробництва компанії MBDA. Ракети застосовуються з наземної платформи Supacat по оптичному каналу.

Сили оборони України використовують такі зенітні системи для боротьби з БПЛА російських військ. Розробка збиває повітряні цілі на відстані до 25 км.

Повідомляється, що перші дані про пускові установки, встановлені на вантажівках Supacat HMT, з'явилися влітку 2023 року. Британські інженери спеціально розробили цю систему для України.

Самонавідні ракети AIM-132 ASRAAM на базі вантажівки

Ракети AIM-132 ASRAAM

Керована ракета "повітря-повітря" ASRAAM короткого радіуса дії оснащена інфрачервоною головкою самонаведення. Роботи над цією ракетою велися з 1980 року інженерами з Великої Британії, Німеччини, Норвегії та Канади.

Крім України, ASRAAM є на озброєнні Великої Британії, Австралії, Індії, ОАЕ. У цих країнах їх застосовують переважно як ракети повітряного базування.

Нагадаємо, що, за даними Forbes, у Франції є зайві винищувачі Mirage 2000D, 20 із них можуть опинитися в України найближчим часом.

Також повідомлялося, що Сирський побував під Бахмутом і ухвалив низку рішень. Основні зусилля мають бути зосереджені на загрозливих напрямках.