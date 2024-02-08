Бійці ЗСУ з ПЗРК знищили російський гелікоптер "Алігатор", – Тарнавський

За словами бригадного генерала, бійці одного з механізованих підрозділів успішно ліквідували Ка-52 на Донеччині. Командувач ОСУВ "Таврія" наголосив, що наразі основні наступальні зусилля ЗС РФ зосереджують на трьох напрямках.

На Таврійському напрямку спалили російський ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Про це повідомив у Facebook Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України.

Він зазначив, що ліквідація ворожої техніки відбулася 7 лютого в операційній зоні ОСУВ "Таврія". Бійці одного з механізованих підрозділів провели успішне знищення. Гелікоптер був уражений із ПЗРК.

Тарнавський додав, що українські захисники й надалі відстоюють свої позиції. Основні наступальні зусилля противник зосереджує на Новопавлівському, Оріхівському та Авдіївському напрямках.

"Дякую за гарт кожному нашому воїну", – заявив військовий.

Ситуація на фронті від Генштабу ЗСУ

Українські захисники й надалі стримують ворога, який намагається оточити Авдіївку. Бійці відстоюють свою позицію та завдають окупантам великих втрат. За добу 7 лютого Сили оборони України відбили 27 атак у околицях Новобахмутівки, Авдіївки, ще 13 атак біля Невельського та Первомайського.

На Запорізькому напрямку, як йдеться у звіті Генерального штабу, українські захисники відбили 2 атаки противника західніше населених пунктів Вербове та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій, попри значні втрати. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 4 марні штурмові дії.

Водночас українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, 8 лютого бійці ССО вибили російських десантників з панівної висоти. Метою операції було захоплення опорного пункту противника на панівній висоті. Взяти його під контроль підрозділам Сил оборони не вдавалося кілька місяців.