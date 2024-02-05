Ознаки канібалізації: ЗС РФ намагаються впоратися зі зносом вертольотів Ка-52 (фото)

У мережі публікують фото з гелікоптерами Ка-52, на яких встановлено елементи машин з різними виробничими кодами. Експерти відзначають дефіцит запчастин і брак бойової техніки.

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Після майже двох років повномасштабної війни в Україні літаки та інша техніка російських окупаційних військ продовжують демонструвати ознаки зносу. Одним із таких прикладів є бойові вертольоти Ка-52 "Алігатор", які продовжують демонструвати ознаки свого роду канібалізації. Про це повідомляють оглядачі Zona Militar.

Автори матеріалу посилаються на публікації фото в мережі — на них можна помітити елементи конструкції вертольотів, які були запозичені з інших машин. Серед них кабіна пілота, вертикальний стабілізатор і хвостова частина. Експерти зазначають, що канібалізація полягає у встановленні на одній одиниці техніки деталей з різними виробничими кодами.

І хоча така практика не є чимось незвичайним, особливо у воєнний час, вертольоти Ка-52 ПКС РФ продовжують експлуатувати з використанням деталей, отриманих від інших машин.

"Така ситуація склалася внаслідок тривалої експлуатації вертольотів у бойових умовах, що призвело до закономірних втрат, ушкоджень і зносу". — підкреслили експерти.

Крім того, парк "Алігаторів" зазнав значних втрат на українських полях битв, що робить канібалізацію одним із рішень в умовах нестачі техніки та дефіциту запчастин.

Елемент керма висоти з різними номерами

Кермо висоти від горизонтального стабілізатора

Від початку вторгнення 2022 року було знищено понад 40 російських Ка-52, ще 20 вертольотів було пошкоджено або захоплено. Якщо врахувати, що до 2022 року в розпорядженні ПКС Росії було близько 130 машин, то ситуація з цим видом озброєнь залишається вкрай складною — майже 50% гелікоптерів було втрачено, пошкоджено або захоплено.

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Символ агресії та втрат: чому ЗС РФ втратили таку кількість Ка-52, — експерти

Раніше повідомлялося, що російська армія ретельно тестує модернізований вертоліт Ка-52М, який був оснащений новою радіолокаційною станцією кругового огляду. Противник таким чином з'ясовує, чи може Ка-52М цілодобово вести розвідку і захоплення цілей у різних погодних умовах.