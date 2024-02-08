"Просто забираємо людей": у комітеті Ради розкритикували законопроєкт про мобілізацію

Членкиня оборонного комітету Соломія Бобровська пояснила, що новий закон передбачає "безлімітну" службу. Також вона розкритикувала ідею запровадження електронних повісток.

Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. Народна депутатка та членкиня Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська 8 лютого в ефірі "Еспресо" розповіла, які його пункти викликають суперечки.

"Одне з найболючіших питань — я вважаю, що військовослужбовці, які служать, їхні голоси мають бути почутими — це питання про демобілізацію", — зазначила Бобровська.

Вона пояснила, що законопроєкт дозволяє демобілізуватись після 36 місяців служби. Однак для цього військовослужбовець має написати рапорт, а потім отримати рішення Ставки та указ президента Володимира Зеленського.

"По-перше, це не функціонал Ставки. А по-друге, це означатиме фактично безлімітну кількість часу, як і сьогодні. Наприклад, строковики — хлопці й дівчата — будуть очікувати невідому кількість часу", — підкреслила нардепка.

З її слів, ніхто точно не знає, демобілізація настане після завершення воєнного стану чи через місяць після Ставки. Водночас у війську є люди, які не мали ротацій і відпусток вже протягом двох років.

Бобровська заявила, що така демобілізація також несе ризики для мотивації населення вступати до лав ЗСУ. Вона наголосила, що фінансового й ідеологічного факторів недостатньо.

"Ми просто забираємо людей, і ніхто не знає, скільки вони будуть служити", — сказала депутатка.

Окрім того, вона розповіла, що в оборонному комітеті виникло запитання, чи витримає людина 36 місяців на передовій, наприклад, у Кринках (Херсонська область).

"Це неможливо", — заявила Бобровська.

Вона додала, що фактично уряд об’єднав в один законопроєкт "солянку з багатьох речей". Також питання викликає електронний кабінет призовника. Зі слів парламентарки, незрозуміло, як він буде функціонувати та витримає таку кількість користувачів.

"І давайте будемо відверті: інтернет, смартфон і комп’ютер є далеко не у всіх людей в нашій країні. У прифронтовій та прикордонній зонах зв’язку немає, навіть елементарного мобільного. Я вже бачу ці старання заповнити свій кабінет", — зазначила нардепка.

Вона розповіла, що дискусії точаться і навколо норм щодо позбавлення відстрочки аспірантів-контрактників, опікунів осіб з інвалідністю III групи. Ці пункти активно обговорюються.

Коментар Соломії Бобровської (про суперечливі пункти мобілізаційного законопроєкту — з 2:18)

Нагадаємо, омбудсмен України Дмитро Лубінець заявляв, що зауваження до законопроєкту №10449 зайняли дев’ять сторінок. Він розповів, які пункти викликали найбільше запитань.

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