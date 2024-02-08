Фінансування Росгвардії в Криму: нардепу Шуфричу висунули нову підозру

За інформацією слідства, політик платив окупантам за охорону своєї нерухомості на території півострова, а також сплачував податки до російського бюджету.

Слідчі Служби безпеки (СБУ) і Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили народному депутату України Нестору Шуфричу та його юристу про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України. Нардепа підозрюють у фінансуванні Росгвардії на Кримському півострові, повідомила пресслужба СБУ 8 лютого.

У відомстві повідомили, що СБУ спільно з Офісом генпрокурора і ДБР зібрала нові докази антиукраїнської діяльності Шуфрича, якому раніше також пред'явили підозри в держзраді.

Слідчі з'ясували, що Шуфрич налагодив схему фінансування окупаційних угруповань РФ на території Криму. Йдеться про передачу коштів Росгвардії за охорону елітної нерухомості на півострові. Так, за 3 місяці 2016 року підконтрольна нардепу компанія виплатила окупантам понад півмільйона російських рублів.

За даними слідства, згадана нерухомість являє собою недобудований профілакторій у селищі Сімеїз, який межує з "дачею Медведчука". Повідомляється, що цей об'єкт Шуфрич купив у компаній, бенефіціарним власником яких була Оксана Марченко.

Крім того, підконтрольна Шуфричу компанія регулярно фінансувала російський бюджет за допомогою виплати податків і зборів.

У СБУ зазначили, що під час обшуків в офісах афілійованих із Шуфричем комерційних структур і квартирах фігурантів у Києві було знайдено документи, печатки та інші речові докази злочинної діяльності.

Нагадаємо, 15 вересня в СБУ повідомили, що Шуфрич отримав підозру у справі про державну зраду. Як свідчать матеріали розслідування, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого — координація російської агентури в Україні.

За даними ЗМІ, під час обшуку в нардепа знайшли документ від 2014 року, підписаний Медведчуком і Шуфричем, згідно з яким Донецька і Луганська область мають увійти до складу РФ як "краї з широкою автономією".