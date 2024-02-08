На окупованій частині Запоріжжя підлітків готують до служби в армії РФ, — ЦНС

За інформацією координаторів підпілля, окупанти анонсували створення центру військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді, де дітей будуть вчити вогневій та інженерній підготовці.

Росіяни на тимчасово окупованих територіях продовжують розгортати мілітаристичні табори для українських дітей. Зокрема, до служби в ЗС РФ готують підлітків у Запорізькій області. Про це 8 лютого повідомили у Центрі національного спротиву.

За інформацією координаторів підпілля, окупанти анонсували створення на ТОТ Запоріжжя центру військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді "Воїн", який відкриють на базі дитячого оздоровчого табору "Іскра".

У ЦНС додають, що в клубі підлітків будуть вчити вогневій та інженерній підготовці, тобто готуватимуть до служби в армії РФ.

Все це, як зазначили партизани, під наглядом інструкторів-окупантів з РФ. Також дітям планують проводити лекції щодо війни, а також "російської історії".

"Центр національного спротиву зауважує "волонтери" та "інструктори" закінчать свою кар’єру раніше ніж думають. Росія не здатна й не зацікавлена захищати своїх посіпак, адже вартість життя у РФ дорівнює нулю", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 січня у Центрі національного спротиву повідомили, що українських дітей змушують писати листи подяки російським військовим на тимчасово окупованих територіях. Таким чином ворог намагається перевиховати дітей.

5 січня стало відомо, що представники слідчого комітету РФ відвідують дитячі свята на тимчасово окупованих територіях півдня. Зокрема, росіяни слідкують за "належним його проведенням".