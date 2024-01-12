Слідчий комітет РФ допитує українських підлітків: у ЦНС розповіли, що шукає ворог

Росіяни закликали українських підлітків на тимчасово окупованих територіях повідомляти про "підозрілих осіб" — сусідів та однокласників, розповіли координатори підпілля.

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"Гестапівці зі слідчого комітету" здійснюють рейди по дитячих спортивних секціях на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Підлітків нібито опитували щодо умов тренування, але по факту шукали нелояльні родини", — йдеться у повідомленні.

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Координатори підпілля зазначили, що росіяни закликали підлітків повідомляти про "підозрілих осіб", а саме доносити на однокласників та сусідів. Крім цього, противник намагається протиставити молодих спортсменів із ровесниками, щоб виокремити окрему групу та згуртувати навколо своїх ідей. Таким чином росіяни реалізовують принцип "розділяй та володарюй".

У ЦНС наголосили, що саме Росія позбавила спортивних перспектив тимчасово окуповані території, у результаті більшість спортсменів, що залишилися, не можуть виступати у міжнародних змаганнях.

Центр додав, що в регіоні з'явиться мирне життя лише після деокупації захоплених територій.

Нагадаємо, 9 січня у Центрі національного спротиву повідомили, що українських дітей змушують писати листи подяки російським військовим на тимчасово окупованих територіях. Таким чином ворог намагається перевиховати дітей.

5 січня стало відомо, що представники слідчого комітету РФ відвідують дитячі свята на тимчасово окупованих територіях півдня. Зокрема, росіяни слідкують за "належним його проведенням".