Следственный комитет РФ допрашивает украинских подростков: в ЦНС рассказали, что ищет враг

Россияне призвали украинских подростков на временно оккупированных территориях сообщать о "подозрительных лицах" — соседях и одноклассниках, рассказали координаторы подполья.

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"Гестаповцы из следственного комитета" осуществляют рейды по детским спортивным секциям на временно оккупированных территориях Запорожской области. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Подростков якобы опрашивали об условиях тренировки, но по факту искали нелояльные семьи", — говорится в сообщении.

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Координаторы подполья отметили, что россияне призвали подростков сообщать о "подозрительных лицах", а именно доносить на одноклассников и соседей. Кроме этого, противник пытается противопоставить молодых спортсменов с ровесниками, чтобы выделить отдельную группу и сплотить вокруг своих идей. Таким образом россияне реализуют принцип "разделяй и властвуй".

В ЦНС отметили, что именно Россия лишила спортивных перспектив временно оккупированные территории, в результате большинство оставшихся спортсменов не могут выступать в международных соревнованиях.

Центр добавил, что в регионе появится мирная жизнь только после деоккупации захваченных территорий.

Напомним, 9 января в Центре национального сопротивления сообщили, что украинских детей заставляют писать благодарственные письма российским военным на временно оккупированных территориях. Таким образом враг пытается перевоспитать детей.

5 января стало известно, что представители следственного комитета РФ посещают детские праздники на временно оккупированных территориях юга. В частности, россияне следят за "надлежащим его проведением".