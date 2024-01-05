Ответственные за репрессии: российские гестаповцы проверяют украинских детей во время праздников, — ЦНС

Россияне пытаются не допустить "враждебные символы" празднования, в частности украинских или западных сказочных персонажей, рассказали координаторы подполья.

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На временно оккупированных территориях юга российские гестаповцы посещают каждый детский праздник. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Каждый детский праздник на временно оккупированных территориях юга посещает представитель "следственного комитета", который следит за "надлежащим его проведением", — говорится в сообщении.

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В Центре отметили, что преимущественно сотрудниками "следственного комитета" являются завезенные из России гестаповцы, отвечающие за репрессии мирного населения. На детских спектаклях при учебных заведениях они проверяют явку детей, их родителей, и программу мероприятия.

Координаторы подполья отметили, что противник пытается не допустить "враждебные символы" празднования, а именно украинских или западных сказочных персонажей. В Кремле считают, что именно в детстве формируется идентичность человека.

В ЦНС призвали передавать информацию о сотрудниках "следственного комитета" и данные об их передвижениях.

"Никто из них не избежит наказания", — добавили в Центре национального сопротивления.

Напомним, 5 января в Центре национального сопротивления сообщили, что российские военные решили усилить пропаганду на временно захваченных территориях. В частности, враг продолжает промывать мозги детям, для этого в каждой школе оккупанты создают музейные центры "СВО".

22 декабря в ЦНС рассказали, что враг вывозит украинских детей в Москву на пропагандистскую выставку "Россия", где убеждают маленьких украинцев в том, что Украины не существует.