Вывезли на "оздоровление": в ЦНС рассказали, сколько россияне депортировали детей из оккупации

По данным подполья, нередко украинские дети не возвращаются обратно к официальным опекунам. Направление на "поездку" выписывают медики, которых привезли из России.

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Российские захватчики продолжают вывозить украинских детей из временно оккупированных территория на "оздоровление". Только за осень были зафиксированы тысячи таких случаев. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления 28 декабря.

По информации украинского подполья, только за осень 2023 года на "оздоровление" противник отвез минимум 10 тысяч детей. Там им рассказывают нарративы Кремля.

"Детей вывозят в детские лагеря, где подвергают пропаганде и нередко вообще не возвращают домой официальным опекунам. Из каждого региона был план по 2,5 тыс. детей. Направление на "оздоровление" выдают врачи, которых завезли из РФ", — говорится в сообщении.

Во время одной из таких поездок скончался ребенок из Луганской области, который ехал в поезде Тюмень-Адлер. В этот момент девочка возвращалась из "оздоровления", но так и не вернулась домой.

В ЦНС отметили, что всех детей перевозили в ужасных условиях, а перед этим и вовсе вакцинировали их лекарством от гриппа. В результате это привело к тому, что более 100 детей оказались в больницах.

"Центр национального сопротивления отмечает, что каждый, кто причастен к вывозу украинских детей и политики изменения их самоидентификации (что является геноцидом) понесет ответственность за свои действия", — говорится в сообщении.

Напомним, 28 декабря сообщалось, что россияне продолжают вывозить украинских детей из ВОТ и используют для этого Беларусь, рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его словам, он ни разу не получил информации от россиян о депортированных несовершеннолетних украинцах.

21 декабря сообщалось, что в поезде умер ребенок из Луганской области, который возвращался с "отдыха" в российском лагере. Более того, на поезде, следовавшем из Тюмени через Саратовскую область, несколько детей обратились за медицинской помощью из-за повышения температуры.