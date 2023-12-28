Вивезли на "оздоровлення": у ЦНС розповіли, скільки росіяни депортували дітей з окупації

За даними підпілля, нерідко українські діти не повертаються назад до офіційних опікунів. Направлення на "поїздку" виписують медики, яких привезли з Росії.

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Російські загарбники продовжують вивозити українських дітей з тимчасово окупованих територій на "оздоровлення". Лише за осінь було зафіксовано тисячі таких випадків. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву 28 грудня.

За інформацією українського підпілля, тільки за осінь 2023 року на "оздоровлення" противник відвіз щонайменше 10 тисяч дітей. Там їм розповідають наративи Кремля.

"Дітей вивозять до дитячих таборів, де піддають пропаганді і нерідко взагалі не повертають додому офіційним опікунам. З кожного регіону був план по 2,5 тис. дітей. Направлення на "оздоровлення" видають лікарі, яких завезли з РФ", — ідеться в повідомленні.

Під час однієї з таких поїздок померла дитина з Луганської області, яка їхала в поїзді Тюмень-Адлер. У цей момент дівчинка поверталася з "оздоровлення", але так і не повернулася додому.

У ЦНС зазначили, що всіх дітей перевозили в жахливих умовах, а перед цим і зовсім вакцинували їх ліками від грипу. У результаті це призвело до того, що понад 100 дітей опинилися в лікарнях.

"Центр національного спротиву наголошує, що кожен, хто причетний до вивезення українських дітей та політики зміни їхньої самоідентифікації (що є геноцидом), понесе відповідальність за свої дії", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 грудня повідомлялося, що росіяни продовжують вивозити українських дітей із ТОТ і використовують для цього Білорусь, розповів омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, він жодного разу не отримав інформації від росіян про депортованих неповнолітніх українців.

21 грудня повідомлялося, що в поїзді померла дитина з Луганської області, яка поверталася з "відпочинку" в російському таборі. Ба більше, на поїзді, що прямував із Тюмені через Саратовську область, кілька дітей звернулися по медичну допомогу через підвищення температури.