Используют Беларусь: россияне продолжают вывозить украинских детей из ВОТ, — Лубинец

По словам омбудсмена, он ни разу не получил информации от россиян о депортированных несовершеннолетних украинцах.

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Россия вывозит украинских детей с временно оккупированных территорий, используя для такой скрытой депортации Беларусь. Об этом заявил в интервью агентству "Укринформ" уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По словам омбудсмена, россияне постоянно составляют новые и новые списки детей, которые сейчас находятся на оккупированных территориях Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях. При этом они вывозят детей в Беларусь, скрывая таким образом, что дети в конце концов оказываются именно в России.

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"Мы фиксируем новую системную проблему, когда россияне депортируют украинских детей именно через территорию Беларуси", — заявил Лубинец.

Он считает, что количество похищенных Россией детей на территории Беларуси может достигать тысячи. По данным Йельского университета, сейчас в Беларусь вывезено более 2400 украинских детей. Однако, по мнению омбудсмена, они там находятся временно, перед отправкой в РФ, потому что Беларусь — лишь промежуточный пункт в логистике перед перевозкой детей в Россию.

"То есть установление факта депортации и верификация ребенка — это кропотливая работа. Нам нужно установить, кто взял детей, откуда, как привез их на территорию РФ. А когда это происходит через территорию Беларуси, то как найти такую информацию на ее территории? Максимально сложно", — пояснил Лубинец.

И добавляет, что вообще любую информацию получить очень сложно.

"Или напрямую, или через посредничество каких-то партнеров, международных организаций — такую информацию нам не предоставляют вообще. То есть я ни разу не получил никакой информации ни об одном украинском ребенке со стороны российской стороны, они ее нам никогда не предоставляют", — констатирует омбудсмен.

Похищение детей Россией

С начала полномасштабной войны Россия систематически вывозит украинских детей в оккупированный Крым, Беларусь или отдаленные регионы России. После депортации детей россияне продолжают совершать в отношении них незаконные действия — меняют гражданство, передают в российские семьи, "заворачивают" на границах при попытках выехать из России.

По состоянию на 7 декабря 2023 года официально подтверждена депортация Россией 19 540 украинских детей. Сейчас известно, что под так называемую "временную опеку" передано, то есть незаконно усыновлено, уже по меньшей мере 380 украинских детей. Кроме того, зафиксировано несколько десятков фактов, по словам Лубинца, изъятия детей из семей украинских беженцев за рубежом.

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Кроме того, все дети, которые находятся на территориях Украины, временно подконтрольных РФ, попадают в списки воинского учета.

"Когда мальчики достигают 16-летнего возраста, они, по нашим данным, автоматически попадают под воинский учет в РФ. Потом это так и продолжается. То есть его (подростка. — Ред.) ведут постоянно до момента, наверное, вручения повестки", — констатирует омбудсмен.

Общеизвестно, что из-за незаконной депортации детей, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой.

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Между тем на День Святого Николая Украине удалось вернуть домой восемь детей, сообщили СМИ. Перед этим рассказали о 18-летнем Богдане Ермохине, которого удалось вывезти за несколько дней до совершеннолетия. Парня удерживали в Москве, остановили, когда он пытался бежать в Украину. Однако впоследствии, после определенных переговоров, он вернулся к семье — к старшей сестре.