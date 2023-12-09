У Зеленского заявили, что РФ "стирает" память об Украине похищенным детям (фото)

То, что делает Россия против депортированных из Украины детей, можно назвать геноцидом, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. Политик отметил, что в мире до сих пор не создали инструменты, чтобы возвращать детей домой.

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9 декабря состоялась первая встреча членов Международной коалиции стран по возвращению украинских детей, созданной во время мирного саммита на Мальте. Во время заседания глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что действовать нужно быстро, потому что в России пытаются стереть детские воспоминания об Украине. Основные тезисы, которые обсуждались во время встречи, опубликовали на портале Офиса.

В заметке указывается, что новая Международная коалиция имеет 60 членов — представителей стран и международных организаций. Первое учредительное собрание состоялось в Киеве. От Украины присоединились группа чиновников: глава Офиса Зеленского Андрей Ермак, вице-премьер-министр Ирина Верещук, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Рядом с ними на трибуне находилась руководительница гуманитарной программы Bring Kids Back UA баронесса Хелена Кеннеди и глава сети фондов "Открытое общество" Александр Сорос.

Хелена Кеннеди, Ирина Верещук, Андрей Ермак на заседании Международной коалиции стран по возвращению украинских детей Фото: Офис президента Александр Сорос на заседании Международной коалиции стран по возвращению украинских детей Фото: Офис президента

Во время общения с членами коалиции Андрей Ермак рассказал, как в РФ обращаются с украинскими детьми. В частности, им меняются имена, запрещают говорить на украинском языке, разлучают с родственниками. Кроме того, российские власти полностью скрывают любую информацию о похищенных детях и не отвечают на запросы.

По мнению главы Офиса Зеленского, то, что делает Кремль — это геноцид и создание системы, которая пытается стереть у детей все воспоминания об Украине. Для этого применяют самые разные способы — от лжи до угроз.

"Этих детей настраивают против Украины, против нашей культуры, нашего языка. Ежедневно их насыщают фейками, дезинформируют, говорят, что их родителей убили или что родители отказались от них и не ищут. Условия проживания крайне плохие. Это геноцид".

Главной целью работы коалиции по спасению детей будет поиск механизмов, с помощью которого их можно освобождать, поскольку на сегодня таких инструментов у международных организаций нет, подчеркнул политик.

Военные преступления РФ — детали

Отметим, украинские власти сообщили, что по предварительным оценкам в РФ депортировали 16 226 детей из Украины, хотя число может быть гораздо больше. По словам Дмитрия Лубинца, международные институты, например, ООН, мало что делают в данном направлении. В частности, они получают от Украины имена похищенных детей, а потом едут и встречаются с российской Уполномоченной по защите детей Марией Львовой-Беловой, на которую выписан ордер Международного суда.

Между тем на День Николая Украине удалось вернуть домой восемь детей, сообщили СМИ. Перед этим рассказали о 18-летнем Богдане Ермохине, которого удалось вывезти за несколько дней до совершеннолетия. Парня удерживали в Москве, остановили, когда он пытался бежать в Украину. Однако позже, после определенных переговоров, он вернулся в семью — к старшей сестре.

Напоминаем, 8 декабря Ермохин рассказал СМИ о своей жизни в РФ. В частности, о том, как его угрожали мобилизовать в ВС РФ в день совершеннолетия.