Хотели забрать в ВС РФ: возвращенный в Украину подросток рассказал о жизни в России (видео)

По словам Богдана Ермохина, в российском техникуме сверстники называли его "хохлом" и говорили "валить" назад. Он также отметил, что детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова "очень злилась" из-за его решения вернуться в Украину.

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Богдан Ермохин, который вместе с другими несовершеннолетними был депортирован из оккупированного Мариуполя на территорию Российской Федерации, вернулся в Украину. О том, как к нему относились россияне, молодой человек рассказал в интервью "Радио Свобода".

Как отмечают журналисты, Богдан несколько раз пытался сбежать в Украину, однако попытки были неудачными. Кроме того, в РФ ему вручили повестку в военкомат. После обращений к украинским властям и лично к президенту Владимиру Зеленскому, в день своего совершеннолетия, парню все-таки удалось вернуться домой.

После начала полномасштабной войны Богдан около трех месяцев оставался в Мариуполе. Затем оккупанты вывезли его в РФ.

"Нас особо не спрашивали, у нас документов не было, то есть – у нас выбора особого не было. Нас поставили перед фактом: "Вы едете", и все", — вспоминает парень.

Богдан Ермохин рассказал о жизни в РФ

В России Богдан учился в техникуме на автомеханика. По его словам, сокурсники относились к нему плохо – называли "хохлом" и говорили "валить" назад. Парень также отметил, что в РФ им показывали много пропагандистских роликов, в частности рассказывали, что в Украине якобы сдают детей на органы.

По словам Богдана, в РФ у него происходила "внутренняя борьба с самим собой", так как россияне настраивали его против родной страны.

"С одной стороны, ты понимаешь, что надо говорить, а с другой – понимаешь, что нельзя так говорить. У тебя Родина другая, и тебя ждут дома", — объяснил он.

Молодой человек упомянул о том, что детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова "очень злилась" из-за его попыток побега и желания вернуться в Украину. При этом российская попечительница парня Ирина Рудницкая поддержала его решение.

Говоря о планах, Богдан сообщил, что хочет открыть открывать благотворительный фонд для помощи с возвращением украинских детей.

Напомним, 9 ноября 17-летний сирота Богдан Ермохин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ему вернуться домой. До этого его задержали спецслужбы РФ при попытке выехать из России через Беларусь, а российские пропагандисты тогда выдали сюжет, что он не хочет возвращаться на Родину.

Ранее, 7 ноября, стало известно, что Богдану Ермохину выдали повестку в армию Российской Федерации. Кроме того, его вызвали к уполномоченной по при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и заставили написать заявление о том, что он желает остаться в РФ до достижения 18 лет.