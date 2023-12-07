РФ вывезла 19 тысяч украинских детей и продолжает ежедневно депортировать новые группы, — Лубинец

По словам омбудсмена, если украинская власть ежедневно будет возвращать по одному вывезенному россиянами ребенку, то процесс займет более 50 лет.

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На данный момент официально подтверждена депортация Россией 19 540 украинских детей. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время международной конференции по правам человека "Свобода или страх".

Кроме того, по словам политика, Российская Федерация каждый день продолжает депортировать "все новые и новые группы" детей с территории Украины.

"Сейчас есть цифра в более 19 540 официально подтвержденных депортированных украинских детей. Если мы будем возвращать одного ребенка каждый день, то нам надо 55 лет", — подчеркнул он.

По словам омбудсмена, украинская власть, несмотря на малое количество инструментов, которые могли бы помочь с возвращением похищенных детей, имеет много инициатив по этому поводу и постоянно ищет новые.

"Но, к сожалению, мы не имеем очень много инструментов, как нам вернуть всех украинских депортированных детей. Но мы ищем все новые инструментарии для этого", — отметил Лубинец.

Возвращение депортированных детей в Украину

Напомним, в среду, 6 декабря, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что Украине удалось вернуть восьмерых депортированных в РФ детей и тех, которые оказались на временно оккупированных территориях. Со своими семьями на Родине воссоединятся четыре девушки и четверо парней в возрасте от 8 до 18 лет.

Напомним, 14 сентября Украина вернула еще 11 детей из оккупированной части Херсонской области. У большинства из них есть родители.

13 сентября уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украине удалось вернуть еще троих детей с временно оккупированных территорий и регионов России. 12 сентября Украина вернула еще 13 детей с оккупированных территорий Херсонской, Луганской и Запорожской областей. 8 сентября Украина вернула родителям 9 детей, которые находились во временной оккупации. Один из них пережил российский плен и допросы по надуманным обвинениям.

Больше читайте в материале Фокуса "Освобождение детей, пленных и развитие портов: почему Катар хочет стать посредником для Украины".