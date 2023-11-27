Освобождение детей, пленных и развитие портов: почему Катар хочет стать посредником для Украины

Катар может стать посредником в возвращении похищенных Россией украинских граждан, в частности детей. Эта страна сделала посредничество в конфликтах одним из элементов своей внешнеполитической стратегии и возможностью иметь влияние в мире. Сработает ли она в случае Украины, узнал Фокус.

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Несколько дней назад в Украину вернулся 18-летний Богдан Ермохин. С весны 2022 года тогда еще несовершеннолетний парень из Мариуполя находился на территории России — туда его депортировали оккупанты после того, как захватили украинские территории. В РФ Ермохину оформили российское гражданство, пытались устроить в семью. Однако парень неоднократно заявлял, что хочет вернуться в Украину, где его законным представителем может выступать взрослая сестра, пытался приехать самостоятельно, но его остановили на границе. Украина в свою очередь требовала вернуть Богдана, но россияне отказывались, мол, несовершеннолетний не может самостоятельно решать, где ему жить.

Об истории Богдана Ермохина заговорили после того, как стало известно, что в России ребята принесли повестку, чтобы он стал на учет в российском военкомате. После этого украинская сторона усилила работу по возвращению Богдана. В конце концов это стало возможным.

Об этом факте сказал в своем традиционном обращении президент Украины. Владимир Зеленский отдельно поблагодарил Катар за посредничество и помощь.

Власти Катара выступили посредником в вопросе возвращения в Украину Богдана Ермохина, похищенного из Мариуполя весной 2022 года Фото: facebook.com/office.ombudsman.ua

Это не первое возвращение украинского ребенка при посредничестве Катара. В октябре этого года удалось вернуть в Украину еще четырех детей. Об этом первым сообщило министерство иностранных дел этой страны. Тогда же пресс-секретарь МИД Катара Лолва Аль-Хатер написала: "Катар продолжит свои посреднические усилия в этом направлении и в других, в соответствии со своими принципами разрешения конфликтов и установления мира".

Как отметил The Washington Post, Катар стал посредником по просьбе украинского правительства. Дети прошли через посольство Катара в Москве и разными маршрутами отправились домой.

Известно, что еще в июне премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани, который также является министром иностранных дел, посетил Москву, встретился лично с Путиным и другими высокопоставленными чиновниками. В июле он прибыл в Киев. Разговаривал с президентом Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем. Последний публично поблагодарил Катар за готовность выступить посредником в возвращении украинских детей из России.

Речь идет о том, что Катар может присоединиться к имплементации четвертого пункта Украинской формулы мира, инициированной президентом Зеленским, — возвращение всех пленных и депортированных, в том числе и детей.

Почему политика умиротворения является традиционной для Катара

Катар — небольшая страна на побережье Персидского залива Аравийского полуострова. В прошлом она была неоднократно участником переговоров в глобальных кризисах, а ныне играет важную роль в переговорах по войне между Израилем и боевой группировкой ХАМАС, которая контролирует Сектор Газы.

Эксперты говорят, катарские политики ранее более откровенно симпатизировали консервативным исламистам, это облегчало контакты с фундаменталистскими группами. В частности, относительно переговоров по освобождению заложников. В последние годы руководители Катара стремятся иметь более тесные связи с западным миром, в частности США. Но не оставляют идею выступать в кризисных ситуациях как переговорщики. Страна сделала посредничество в конфликтах центральным элементом своей внешнеполитической стратегии.

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"Это самая богатая страна этого региона. Они очень погружены в османские и ближневосточные дела. Элита этой маленькой страны очень влиятельна в исламском мире", — добавляет Фокусу и политолог, конфликтолог-международник, директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица.

"Катар — один из ключевых союзников Америки вне НАТО. На территории Катара расположена крупнейшая американская военная база. Руководство Катара довольно амбициозное — оно реально хочет влиять на события в регионе", — говорит Фокусу и директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Он добавляет, что в значительной степени это связано с собственной безопасностью, потому что по их мнению именно такая активная позиция формирует пояс безопасности. "Мол, чем больше союзников, контактов и взаимодействий, тем меньше шансов, что кто-то попытается, в первую очередь Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, навязать Катару какую-то свою волю. А они неоднократно пробовали это сделать", — объясняет эксперт.

Владимир Зеленский имел встречу с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани в 2021 году Фото: Офис президента

Известно, до того как Талибан победил в Афганистане, талибы открыли свое посольство в Дохе, столице Катара. Именно за его стенами они вели переговоры, в частности, с США. Им международное сообщество до сих пор пользуется для решения гуманитарных вопросов. ХАМАС также имеет политическое представительство в Катаре. Именно там с ним можно вести переговоры. Часть лидеров ХАМАСа находятся на территории Катара, как гости Эмира. Катар отмечает, что их площадка — не убежище для вероятных террористов, а переговорная площадка.

"Катар имеет на ХАМАС существенное влияние. Во-первых, они идеологически близки, поскольку Катар поддерживает исламистские проекты, связанные с движением "Братья-мусульмане", продуктом которого является ХАМАС. Во-вторых, они связаны политически. У катарской элиты тесные политические контакты с политическим крылом ХАМАС. Это так называемое их политбюро. Плюс у них есть финансовые интересы. Катар финансировал ХАМАС, в том числе и официально, через схемы, которые были созданы в договоренностях между Египтом, Израилем и ХАМАС, которые позволяли финансировать эти территории. Так, чтобы не напрямую, не через ООН. Одним из распорядителей таких фондов помощи был Катар. По сути через Катар шло финансирование сектора Газа. То есть это один из игроков, который имеет непосредственное влияние на ХАМАС", — говорит Фокусу эксперт Института будущего Илья Куса.

Он подчеркивает: речь идет не о контроле, а именно о влиянии. И это влияние не только политическое, но и экономическое, продиктованное особенностями исламского мира.

Именно поэтому после начала нападения Хамаса на Израиль эксперты сразу говорили, что в конфликт должен вступить Катар как сторона-посредник.

Какой может быть помощь Катару в украинских реалиях

Но возникает вопрос, какие возможности может иметь Катар, когда приходится договариваться не в странах Ближнего Востока, а в Европе, пусть и с Россией.

Дипломатические отношения Украины и Катара достаточно ограничены. Это подчеркивает Илья Куса.

"Есть политические базовые контакты на уровне дипломатов и лидеров государств, но стратегическими эти отношения назвать нельзя, — объясняет он, — У Катара есть возможности играть роль посредника, есть соответствующий опыт, но будет ли он главным посредником в вопросе пленных — это вопрос. С одной стороны, я не вижу каких-то существенных барьеров. С другой, есть фактор Израиля. Если катарские элиты не захотят помогать Украине, они могут использовать нашу произраильскую позицию, как аргумент для отказа".

Украинская власть пытается заручиться поддержкой стран Глобального Юга. Джидда в Саудовской Аравии стала одной из площадок таких переговоров Фото: Офис президента

Но сейчас, по словам эксперта, существует конкуренция за этот статус. Саудовская Аравия, Арабские Эмираты и Турция также заявляли о возможности играть роль посредника.

"Саудовская Аравия, Эмираты, Катар и Турция — все они имеют и опыт и возможности, — добавляет Куса, — Участие их зависит от переговоров. В нашей истории Турция уже сыграла роль посредника в случае возвращения защитников Мариуполя. Саудовская Аравия также участвовала в переговорах по возвращению пленных. Еще есть Оман, страна, которая является традиционным посредником на Ближнем Востоке в региональных вопросах (была посредником в Йемене, Сирии, — Фокус). На международном уровне они меньше участвовали как переговорщик в конфликтах".

Почему такие переговоры интересны Катару?

"Сейчас Катар пытается играть роль. Сегодня в условиях уже третьей мировой войны востребована миротворчество. Именно поэтому Катар пытается усилить свое влияние благодаря посредническим функциям между Израилем и Хамасом. Именно поэтому применяют и к Украине эту модель миротворчества. Этим они также хотят усилить свое влияние", — убежден Перепелица.

Он отмечает, Эрдоган тоже эксплуатирует модель миротворчества для продвижения собственных интересов. И Китай подготовил 12 пунктов мирного плана Си Цзиньпина.

"Но вопрос в том, насколько это попытка быть посредниками, вообще соответствует урегулированию этих конфликтов в реальности. Такие идеи очень далеки от нее. Еще раз: подобные переговорщики преследуют свои эгоистические интересы", — добавляет эксперт.

Какие интересы переговорщиков в Украине

Катар помогает не просто так. Кроме роли миротворца, страну могут интересовать экономические интересы, предполагают эксперты.

Во время визита Зеленского в Катар в апреле 2021 года говорилось, что Катар может инвестировать в солнечную энергетику и украинские порты, в частности, "Ольвия" в Николаеве. Он был передан в концессию QTerminals Olvia, входящей в группу катарского портового оператора QTerminals.

"Сейчас эти предложения неактуальны, — отмечает Куса, — До войны их интересовал импорт зерна, инвестиции в портовую инфраструктуру, точнее защита этих инвестиций. В принципе этим все и ограничивалось. В Украине инвестиционная политика всегда была слабой, а в условиях войны об этом говорить уже не актуально".

Когда страны Персидского залива объявили Катару экономическую, политическую блокаду, именно Украина обеспечивала Катар продовольствием Фото: Иллюстративное фото

Однако Игорь Семиволос не соглашается — у Катара есть экономический интерес. И это продовольствие.

"Да, прежде всего это продовольствие. Не следует забывать, что когда страны Персидского залива объявили Катару экономическую, политическую блокаду, именно Украина обеспечивала Катар продовольствием. И мы говорим о мощном товарообороте, учитывая, что это небольшая страна, и ее рынок не такой уж емкий. В 2021 году мы имели более 200 млн долларов плюсового товарооборота. И Катар до сих пор интересуют украинская инфраструктура, прежде всего порты. Здесь есть также опции для совместной работы", — объясняет аналитик.

Сейчас же Катару интересно зайти в большую политику через гуманитарные вопросы, чтобы улучшать свой имидж. Катар — страна с большими деньгами, которая пытается инвестировать их в мире, поэтому повысить свой рейтинг для них важно.

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