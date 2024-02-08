Законопроект про мобілізацію: хто може отримати бронювання від призову

Згідно із законопроектом №10449 про мобілізацію, бронь можуть втратити до 50% військовозобов'язаних.

Законопроєкт про мобілізацію, підтриманий парламентаріями Верховної Ради на першому читанні 7 лютого, передбачає внесення змін до процедури бронювання військовозобов'язаних. Про це йдеться в матеріалі видання OBOZ.UA.

Як зазначено в джерелі, бронювання являє собою тимчасове звільнення від мобілізації для ключових співробітників підприємств, компаній, установ або організацій, чия робота критично важлива для їхнього функціонування.

Наразі можливість отримання тимчасового звільнення від мобілізації мають усі військовозобов'язані, які працюють у державних органах. Однак у новому законопроєкті передбачається, що деякі категорії державних служб можуть позбутися до 50% місць на бронювання співробітників.

Викладений законопроєкт №10449 передбачає, що право на тимчасове звільнення від мобілізації можуть отримати військовозобов'язані, які працюють:

на посадах державної служби категорії "А", які включають в себе голів обласних, районних, а також районних у місті (за їх існування) рад, сільських, селищних і міських голів, всі особи повинні бути військовозобов'язаними. Однак у разі працівників державної служби категорій "Б" і "В", а також в органах місцевого самоврядування, частка військовозобов'язаних не може перевищувати 50% загальної кількості співробітників;

у поліції, у Національному антикорупційному бюро, у Державному бюро розслідувань, в органах прокуратури, у Бюро економічної безпеки, у Державній службі з надзвичайних ситуацій, у Службі судової охорони, у судах, в інших органах системи правосуддя та досудового розслідування, у патронатних службах; крім військовозобов'язаних, зазначених у попередньому пункті;

в організаціях, підприємствах та установах, для яких встановлено мобілізаційні замовлення;

на підприємствах, установах та організаціях, які відіграють критичну роль у функціонуванні економіки та забезпеченні життєдіяльності України в період воєнної дії.

Також у джерелі повідомляють, що критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, критично важливих для таких підприємств, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Нагадаємо, що Міноборони привітало голосування за законопроєкт про мобілізацію. Найближчим часом представники відомства спільно з нардепами аналізуватимуть правки до законопроєкту №10449. Планують підтримувати лише ті, які підвищать ефективність мобілізації.