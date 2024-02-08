ЗС РФ можуть готувати підкоп до Нікополя під висохлим Каховським водосховищем, — ЗМІ (карта)

У медіа зазначають, що "труба", якою окупанти нещодавно проповзли в Авдіївку і зайшли в тил українським військам, удвічі менша аніж відстань між Нікополем та окупованою Кам'янкою-Дніпровською.

Росіяни могли спорудити підкоп та систему інженерних споруд у районі висохлого Каховського водосховища в бік Нікополя Дніпропетровської області, які, ймовірно, використають для прихованого перекидання ДРГ противника. Про це повідомляє команда "evocation.info" у Telegram.

"Ми до кінця не були впевнені в достовірності отриманих даних і за звичайних обставин не стали б їх публікувати. Але останні підтверджені випадки застосування окупантами тактики "підкопів" в Авдіївці та Білогорівці, а також сьогоднішній трагічний випадок у Нікополі змушують нас зробити виняток, щоб уникнути неприємних наслідків у майбутньому", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у дописі зазначили, що Каховське водосховище протяжністю близько 230 км фактично перетворилося на пустир та сіру зону після підриву росіянами ГЕС.

"Для розуміння — відстань між Нікополем та окупованою Кам'янкою-Дніпровською складає всього 4 кілометри. Наприклад, труба, якою окупанти нещодавно проповзли в Авдіївку і зайшли в тил нашим військам, удвічі менша", — наголошують адміністратори команди.

Нагадаємо, раніше у Офісі генпрокурора України повідомили, що на Дніпропетровщині застрелили заступника міського голови міста Нікополь. Його авто розстріляли невідомі.

27 січня повідомлялося, що російська ДРГ розстріляла брата й сестру на Сумщині. За даними слідства, родичі їхали з одного прикордонного села в інше. Правоохоронці порушили справу про порушення законів війни й умисне вбивство.