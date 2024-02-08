На Херсонщині в окупантів діє "командирське ембарго" на бронетехніку, – Гуменюк (відео)

Сили оборони закріплюються на позиціях в районі села Кринки, як зазначила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, зокрема, про це свідчить присутність там українського прапора.

На лівобережжі Херсонської області російські загарбники реалізовують "м'ясні штурми". Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу.

Вона пояснила цю ситуацію тим, що в загарбників діє "командирське ембарго" на бронетехніку. Війська РФ більше залучають особового складу до штурмових дій.

Гуменюк додала, що водночас українські захисники й надалі проводять бойову роботу у районі села Кринки Херсонської області. Сили оборони закріплюються на позиціях. Зокрема, про це свідчить присутність в локації українського прапора.

Штурми російські загарбники не припиняють. Минулої доби ворог здійснив чотири спроби.

"Наразі бачимо, що ворог вірить в Сили оборони України, економить бронетехніку, бо, коли прийде наша, буде чим битись", – сказала Наталія Гуменюк.

Ситуація на півдні від Генштабу ЗСУ

На Херсонському напрямку, як йдеться у звіті Генерального штабу від 8 лютого, російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій, попри значні втрати. Так, протягом минулої доби ворог здійснив чотири марні штурмові дії.

На Запорізькому напрямку, українські захисники відбили дві атаки противника західніше населених пунктів Вербове та Роботине Запорізької області.

Водночас українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, Наталія Гуменюк 2 лютого, скільки бійців військ РФ на лівобережжі Дніпра. Речниця ОК "Південь" розповіла, що у російському війську виникла традиція "берегти" техніку. Ворог не застосовує бронемашини, щоб вони не стали цілями для ЗСУ.