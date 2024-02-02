Втрачають до 70% штурмовиків: скільки бійців ЗС РФ на лівобережжі Дніпра, — Гуменюк (відео)

Речниця ОК "Південь" розповіла, що у російському війську виникла традиція "берегти" техніку. Ворог не застосовує бронемашини, щоб вони не стали цілями для ЗСУ.

Related video

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розкрила кількість російських окупантів, які перебувають на лівобережжі у Херсонській та Запорізькій областях. Про це відомо з ефіру телемарафону від 2 лютого.

Військова зазначила, що угрупування ЗС РФ на лівому березі постійно змінюється як у кількісному, так і якісному складі.

"Тому, що, потерпаючи від невдалих штурмових дій, вони втрачають у кожній штурмовій групі до 70% особового складу. Отже, і підрозділи змушені постійно маневрувати та перекидатися на різні напрями. Зараз загальне угруповання ворога на лівому березі (Херсонщина, Запоріжжя) оцінюється у понад 70 тисяч особового складу і сотні одиниць озброєння та техніки", — розповіла Гуменюк.

Однак, з її слів, не усі ці окупанти перебувають безпосередньо вдовж лінії фронту.

"Вони знаходяться у більш глибоких тилах, звідки підтягуються як додатковий ресурс", — пояснила речниця.

Ситуація на лівобережжі Дніпра

Гуменюк повідомила, що обстановка на лівому березі дуже складна. Динаміка російських штурмів виснажує, але Сили оборони дають відсіч ворогу.

"Якщо позаминулої доби це було тільки три спроби штурмових дій, то минулої вони активізувалися до 13 таких спроб", — проінформувала військова.

З її слів, сталою традицією залишається те, що російські загарбники не використовують бронетехніку. У ЗС РФ розуміють, що будуть її втрачати, тому намагаються берегти.

"Вони усвідомлюють, що той період часу, який ми вже утримуємо ці плацдарми та працюємо над їх розширенням, очевидно спрямований на їх подальше укріплення і наше просування. Вони намагаються нам перешкоджати в цьому, а ми робимо свою роботу", — додала Гуменюк.

Коментар Наталії Гуменюк (про ситуацію на лівобережжі — з 4:34)

Нагадаємо, речник бригади "Червона калина" Микола Коваль повідомив, що ЗС РФ наступають на Запорізькому напрямі хаотично. Він розповів, яка мета таких ворожих дій.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що Росія стала частіше запускати ракети, які летять по балістичній траєкторії. Військовий пояснив, що це дає ворогу.