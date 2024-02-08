"Позитивна динаміка": Синєгубов отримав доповідь від ТЦК щодо мобілізації на Харківщині

На наступному засіданні Ради оборони регіону планують заслухати звіти усіх керівників місцевих військових адміністрацій щодо проведеної роботи та необхідності посилення заходів.

Мобілізація у Харківській області демонструє "позитивну динаміку показників". Подробиці повідомив у Telegram голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Він розповів, що відбулося засідання Ради оборони Харківської області. Учасники обговорили мобілізаційні процеси в регіоні.

Керівники ТЦК доповіли стосовно ситуації та роботи груп оповіщення. Як з’ясувалося, спостерігається позитивна динаміка показників.

Життєзабезпечення на прикордонних територіях також обговорили на заході. Питання евакуації цивільного населення виявилося не менше важливим.

На наступному засіданні, як повідомив Олег Синєгубов, мають намір заслухати звіти усіх керівників місцевих військових адміністрацій щодо проведеної роботи та необхідності посилення заходів.

Мобілізація в Україні

Народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко 19 січня заявив, що на законодавчому рівні в Україні заборонена мобілізація засуджених. Проте він подав законопроєкт щодо амністії деяких категорій до Верховної Ради, який дозволяє людям із судимістю долучитися до захисту держави. Він вважає, що призов засуджених може вплинути на успіхи української армії.

Володимир Фітьо, керівник служби зв’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ, 5 лютого розповів подробиці мобілізаційних процесів. З його слів, військовозобов'язані громадяни після отримання повістки повинні з'явитися до ТЦК, пройти ВЛК й оновити свої військово-облікові дані.

Також 8 лютого стало відомо, хто втратить відстрочку від призову за новим законом. Новий законопроєкт передбачає, що для деяких категорій державної служби кількість військовозобов'язаних співробітників, які можуть бути офіційно заброньовані від мобілізації, скоротиться до 50%.

Нагадаємо, 1 лютого у ТЦК розповіли, чи можуть вручати повістки у спортзалах та кав'ярнях. Українське законодавство не визначає конкретних місць, де може бути вручена повістка.