Фрегат "Гессен" вийшов з Німеччини для участі в операції ЄС по захисту Червоного моря, — Bild

За даними Бундесверу, спеціальний радар, встановлений на фрегаті "Гессен", може контролювати повітряний простір розміром із Північне море.

Німецький фрегат "Гессен" вирушив із порту Вільгельмсгафен у Німеччині для участі у військовій операції Євросоюзу із гарантування безпеки торговельного судноплавства у Червоному морі. Про це повідомляє видання Bild з посиланням на Міністерство оборони ФРН.

За інформацією відомства, на борту судна перебувають близько 240 солдатів.

"Фрегат "Гессен" виходить сьогодні. Ми хочемо негайно підтримати операцію Aspides разом із численними партнерами з ЄС, якщо Євросоюз і Бундестаг ухвалять рішення про мандат у Червоному морі цього місяця", — заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Він запевнив, що резолюція ЄС та мандат Бундестагу на операцію у Червоному морі все ще перебувають на розгляді, проте очікується, що рішення буде ухвалено у лютому. І додав, що військові Бундесверу добре навчені і зможуть гарантувати безпеку торгових шляхів і стабільність у регіоні.

Фрегат "Гессен" — подробиці

Фрегат "Гессен" — це високотехнологічний військовий корабель. Він має довжину 143 метри, потужність понад 52 000 кінських сил і розвиває швидкість 29 вузлів, тобто близько 54 км/год. "Гессен" — багатоцільовий корабель. За даними Бундесверу, його спеціальний радар може контролювати повітряний простір розміром із Північне море. Окрім солдатів та екіпажу, на борту також знаходяться два вертольоти, медики та військовий капелан.

Планується, що "Гессен" прибуде до району проведення операції до кінця місяця. Капітан фрегата Фолькер Кюбш зазначив, що загроза в Червоному морі тепер уже не абстрактна, "вона дуже конкретна і складається з великої кількості зброї, яка там регулярно застосовувалася".

Водночас військовий експерт Маркус Каїм в інтерв'ю газеті Die Welt попередив про можливу небезпеку фрегату в Червоному морі.

"В операції Aspides є великий ризик ескалації. Це ілюзія, що фрегат Бундесверу не потрапить під обстріл і йому не доведеться захищатися. Це надзвичайно небезпечна операція для наших солдатів", — заявив він.

Євросоюз і військова операція у Червоному морі

План операції Євросоюзу передбачає відправку до регіону європейських військових кораблів для захисту вантажних суден від нападів єменських хуситів. Атакуючи кораблі в Аденській затоці, ісламісти домагаються припинення ізраїльської воєнної операції проти терористів ХАМАС у секторі Гази.

Раніше очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель на пресконференції за підсумками засідання міністрів оборони країн спільноти у Брюсселі повідомив, що держави Євросоюзу погодили розпочати із 19 лютого власну місію для захисту торговельних суден у Червоному морі під назвою Aspides.

Після загострення палестино-ізраїльського конфлікту в секторі Гази хусити заявили, що будуть завдавати ударів по території Ізраїлю і не дозволять пов'язаним з ним судам проходити через води Червоного моря та Баб-ель-Мандебської протоки, доки операцію в анклаві не буде припинено. З середини листопада 2023 року вони атакували десятки цивільних суден у Червоному морі та Аденській затоці.

Важливо Швеція анонсувала участь в операціях США Prosperity Guardian та ЄС Aspides у Червоному морі

ВМС США і Великої Британії 10 січня 2024 року відбили наймасованішу атаку хуситів. БПЛА та ракети були знищені американськими есмінцями, винищувачами F-18 з авіаносця USS Dwight D. Eisenhower. Також для захисту залучили есмінець протиповітряної оборони HMS Diamond Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

Нагадаємо, 2 лютого ВМС США вперше застосували ракету SM-6 для захисту від атаки хуситів. Американський корабель USS Carney вперше в історії застосував зенітну ракету SM-6 проти балістичної протикорабельної ракети.