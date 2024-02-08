Приїхали з Кубані та вступили до РДК: російські козаки воюють на боці ЗСУ під Авдіївкою

Козаки приїхали, аби очистити землю від "псів кремлівського режиму". Вони вже встигли взяти участь у декількох штурмах на Авдіївському та Сватівському напрямках.

У лави "Російського добровольчого корпусу" вступили козаки. Вільно-Козачий загін приїхав із Кубані й Дону. Про це повідомили в пресслужбі РДК в Telegram.

"Так повелося, що завжди, коли в Росії до влади приходить антинаціональний режим, козаки одними з перших беруть до рук зброю. Тому й сьогодні в лавах Російського добровольчого корпусу борються козаки", — ідеться в повідомленні.

Російські козаки приїхали з Кубані й Дону для того, щоб очистити свою землю від "псів кремлівського режиму". Вони вже встигли взяти участь у декількох штурмах на Авдіївському та Сватівському напрямках і "примножили славу своїх вільних предків".

"Вільно-Козачий загін РДК закликає вступити до своїх лав тих, для кого Козача Воля — не порожні слова, а Честь — дорожча за життя!" — додали в повідомленні.

Нагадаємо, 23 січня стало відомо, що бійці "Російського добровольчого корпусу" завадили одному з вантажних потягів у Новосибірській області Росії доїхати до точки призначення. Військові зазначили, що ворог перевозив цінний вантаж.

20 січня в РДК розповіли, що їхні бійці вступили в бій із російськими прикордонниками в Брянській області. Добровольці відстежили ворожий "Урал-4320" за допомогою безпілотного літального апарата з тепловізійним каналом. Зокрема, це сталося на ділянці дороги Горожанка — Улиця.