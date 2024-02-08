Росіяни вирили тунель для перекидання ДРГ у Нікополь: у РВА спростували заяви ЗМІ

За словами голови адміністрації Євгена Євтушенка, трагічна загибель заступника Нікопольського міського голови спровокувала хвилю "сумнівних" повідомлень.

У районі Каховського водосховища в Херсонській області не фіксують інженерних робіт, техніки та працівників у кількості, достатній для побудови тунелю в Дніпропетровську область. Про це написав голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко у своєму Telegram-каналі 8 лютого.

У такий спосіб чиновник прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що росіяни нібито могли спорудити підкоп і систему інженерних споруд у районі висохлого Каховського водосховища в бік Нікополя з метою перекидання в місто диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).

"Ніяких інженерних робіт, техніки, працівників у кількості достатній для побудови такого тунелю не фіксується", — заявив він.

Євтушенко зазначив, що насправді водосховище не є висохлим, а тунель завдовжки 4,6 кілометра (мінімальна відстань між берегами колишнього водосховища) неможливо побудувати потай від Сил оборони України.

Голова РВА також спростував інформацію про те, що заступник мера Нікополя загинув унаслідок дій ворожої ДРГ. За його словами, немає жодних доказів на підтвердження цієї версії.

"На жаль, трагічна загибель заступника Нікопольського міського голови, Віталія Юрійовича Журавльова сколихнула хвилю сумнівних "новин", — констатував чиновник.

Євтушенко спростував повідомлення ЗМІ

Повідомлення про тунель під Каховським водосховищем: що відомо

Нагадаємо, 8 лютого команда "evocation.info" повідомила, що росіяни могли зробити підкоп і систему інженерних споруд у районі Каховського водосховища в бік Дніпропетровської області, які, ймовірно, використовують для прихованого перекидання ДРГ противника.

"Останні підтверджені випадки застосування окупантами тактики "підкопів" в Авдіївці та Білогорівці, а також сьогоднішній трагічний випадок у Нікополі змушують нас зробити виняток, щоб уникнути неприємних наслідків у майбутньому", — йдеться в повідомленні.

ЗМІ заявили про можливий підкоп під Каховським водосховищем

ЗМІ заявили про можливий підкоп під Каховським водосховищем

Пізніше автори публікації додали, що офіційні джерела спростовують інформацію про можливий підкоп.

"Як ми й попереджали, точних підтверджень немає, але є обґрунтована гіпотеза. Раді, що вона не підтвердилася. Але потрібно бути напоготові", — сказано в пості.

Заяві про можливий підкоп передувала загибель заступника міського голови міста Нікополь. В Офісі генпрокурора України повідомили, що автомобіль чиновника розстріляли невідомі.