Білорусь посунула техніку в бік України: у ДПСУ повідомили про зміцнення кордону (карта)

За словами спікера Держприкордонслужби Андрія Демченка, рух техніки, найімовірніше, пов'язаний із проведенням чергових навчань. Утім, Україна готова до розвитку будь-яких ситуацій.

Білорусь перекинула додаткову техніку до своїх південних кордонів, проте вся вона рухається не до українського кордону, а в бік міста Брест, що на кордоні з Польщею. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

У ДПСУ пояснюють переміщення техніки тим, що білоруська сторона регулярно проводить навчання та тренування.

Місто Брест розташоване на кордоні з Польщею Фото: Google Maps

"Потрібно розуміти, що на території Білорусі досить часто відбуваються постійні якісь навчання, тренування, зокрема, із залученням інструкторів приватної військової компанії, яка раніше називалася "Вагнер". Невелика кількість цих найманців ще залишається на території Білорусі, вони продовжують допомагати білоруській армії та іншим силовим структурам у навчанні їхнього особового складу", — пояснив Демченко.

Водночас російські підрозділи в Білорусі занадто малі для того, щоб спробувати атакувати Україну з території республіки.

"Росія на території Білорусі не має зараз достатніх сил, хоча й залишається незначна кількість російських військових на території країни. Це більше обслуговувальний персонал, що забезпечує обслуговування різної техніки, яка ще залишилася на території Білорусі. А ті підрозділи, які раніше Росія використовувала для навчання та підготовки, залучаючи їх на території Білорусі, свого часу вона вивела їх із території Білорусі, у межах ротації нових не завела. Тому не варто зараз очікувати на якесь нагнітання ситуації", — наголосив Демченко.

Він підкреслив, що в України є розуміння того, що Білорусь допомагає Росії у війні проти України, тому прикордонники готові до будь-якого розвитку ситуації. Зокрема, за його словами, відбувається зміцнення за всією протяжністю кордону з Білоруссю.

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Переміщення білоруської техніки

5 лютого неподалік від білорусько-українського кордону було помічено ешелон із військовою технікою армії РБ. Ідеться про перекидання щонайменше п'яти БМП-2, МТ-ЛБ та вантажного вагона.

У Білорусі помічено ешелон із військовою технікою

6 лютого Telegram-канал "Беларускі Гаюн" повідомив про пересування білоруської військової техніки ближче до кордону з Україною, у Брестську область, хоча офіційних даних про проведення військових навчань не надходило. Водночас на околицях села Саки в Брестській області вже відбувалися навчання, отже, переміщення мотострілецької роти може бути пов'язане саме з цим, зазначав "Беларускі Гаюн".