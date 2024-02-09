"Бився з фашистами": Путін розповів про розмову із Зеленським і сплутав його батька з дідом

Очільник Кремля в інтерв'ю Такеру Карлсону розповів, що одного разу в розмові із Зеленським він торкнувся теми "фашизму в Україні" і дорікнув українському президентові, що його батько "фронтовик". Однак Олександр Зеленський народився за два роки після завершення Другої світової війни.

Російський президент Володимир Путін розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським про боротьбу з фашизмом. Про це він розповів в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону.

Відповідаючи на запитання про те, чи є у Зеленського "свобода" для того, щоб вести мирні переговори з Росією, Путін заявив: "Я не знаю. Там деталі, мені, звичайно, важко судити. Але думаю, що є, у всякому разі, було це".

Далі він сказав, що одного разу в розмові із Зеленським він торкнувся теми фашизму в Україні і нагадав українському президентові, що батько Зеленського "бився з фашистами, з нацистами під час Другої світової війни".

"Я сказав: "Володя, ну що ти робиш?" Чому ти зараз підтримуєш неонацистів в Україні, коли твій батько боровся з фашизмом? Він був солдатом на передовій. Я не буду розповідати, що він відповів. Це окрема тема. І я не думаю, що це було б правильно з мого боку", — розповів Путін.

Президент РФ не уточнив, коли саме була ця розмова, але на його думку, коли Зеленський став президентом, він "зрозумів дві речі".

Путін не уточнив, коли відбулася ця розмова.

"По-перше, з неонацистами і націоналістами краще не конфліктувати, тому що вони агресивні і дуже активні. Від них можна очікувати чого завгодно. А по-друге, Захід на чолі зі США їх підтримує і завжди буде підтримувати тих, хто ворогує з Росією. Це вигідно і безпечно", — сказав Путін.

Довідка:

Дід президента України Семен Зеленський під час Другої світової війни був командиром мінометного взводу, а потім командиром стрілецької роти 174 полку 57 гвардійської стрілецької дивізії. У 1944 році він отримав два ордени Червоної зірки. Війну закінчив у званні гвардії лейтенанта. Після закінчення Другої світової війни Зеленський перейшов на службу в Органи Внутрішніх Справ СРСР. Займав посаду заступника начальника відділу карного розшуку УВС міста Кривий Ріг. Звільнився у званні полковника. Похований у місті Кривий Ріг, Україна.

Батько Володимира Зеленського — Олександр Зеленський народився в 1947 році. Тобто через 2 роки після закінчення Другої світової війни.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону заявив, що війну нібито почала саме Україна. За словами Путіна, всі "події" почалися з якогось державного перевороту в Україні. Росія ж хоче "закінчити" війну, але Київ відмовився від переговорів за вказівкою з Вашингтона.

Також Путін заявив, що США після розвалу СРСР проводили щодо РФ політику "тиску". Вашингтон нібито хоче потягти Україну в НАТО на зло Москві.