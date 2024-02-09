Пожежа і вибухи на двох НПЗ: Росія зазнала масованої атаки БПЛА (відео)

Звуки вибухів, за даними російських медіа, місцеві жителі чули в районі Афіпського та Ільського нафтопереробних заводів. Міністерство оборони Росії запевняє, що системи ППО успішно відбили атаку БПЛА.

Уночі 9 лютого російські об'єкти атакували загалом 19 дронів: у Курській, Брянській та Орловській областях, Краснодарському краї та Чорному морі. Про це повідомляє Міноборони РФ.

"Черговими засобами ППО безпілотні літальні апарати перехоплено та знищено", — йдеться в публікації.

Андрій Кличков, губернатор Орловської області повідомив, що вночі система ППО запобігла спробі атаки БПЛА на об'єкти паливно-енергетичного комплексу Орловської області. За його словами, ніхто не постраждав, "з метою безпеки правоохоронний блок проводить необхідні заходи".

Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив про гучні звуки, які було чути над Курськом і Курським районом.

"Це робота Міністерства оборони РФ. Прошу зберігати спокій", — ідеться в публікації.

Олександр Богомаз, губернатор Брянської області повідомив, що припинено спробу здійснити атаку за допомогою БПЛА.

"Безпілотний літальний апарат літакового типу знищено над Брянським районом силами ППО Міністерства оборони РФ", — написав він. За його словами, постраждалих і руйнувань немає. Оперативні служби працюють на місці.

Пожежа на Ільському НПЗ

Після атаки безпілотника на Ільському НПЗ у Краснодарському краї виникла сильна пожежа, пише SHOT із посиланням на свідчення очевидців.

За інформацією журналістів, дрон упав на території нафтопереробного заводу приблизно о 2 годині ночі. Стався вибух і пожежа.

Ільський НПЗ ім. А. А. Шамара в Краснодарському краї входить до числа провідних нафтопереробних компаній ПФО. Його виробнича потужність на 2022 рік — до 6,6 млн тонн нафти.

Також очевидці розповіли, що чули гучний звук з боку Афіпського НПЗ. За попередніми даними, постраждалих немає, до 3 години ночі відкрите горіння ліквідували служби заводу.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв на час публікації матеріалу офіційно не коментував атаки БПЛА на Ільський НПЗ.

Нагадаємо, що Білорусь перекинула техніку в бік України. У ДПСУ повідомили про зміцнення кордону.

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