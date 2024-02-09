Білоруські "Кіберпартизани" передали Україні дані про виробника БПЛА "Орлан" (документи)
За словами хакерів, ТОВ "СТЦ" випускає БПЛА "Орлан", засоби радіоелектронної боротьби, розвідки та іншу військову продукцію РФ.
Білоруські "Кіберпартизани" заявили, що отримали дані виробника російських безпілотників "Орлан" і передали їх українській стороні. Про це хакери повідомили у себе в Telegram.
"Про більшість кібероперацій ми можемо повідомляти тільки через деякий час. Тепер можемо розповісти, що отримали і передали українській стороні дані одного з критично важливих підприємств військово-промислового комплексу Росії", — сказано в повідомленні.
Зазначається, що йдеться про ТОВ "Спеціальний технологічний центр" (СТЦ). "Кіберпартизани" змогли отримати:
- частина внутрішніх листувань;
- дані співробітників;
- місця розташування тренувальних майданчиків і військових частин;
- деякі технічні дані та документацію.
У повідомленні йдеться, що ТОВ "СТЦ" випускає БПЛА "Орлан", засоби радіоелектронної боротьби, розвідки та іншу військову продукцію РФ.
Нагадавши, що в Центрі національного опору заявили, що російський військово-промисловий комплекс зазнає збитків через війну Росії проти України. Активісти "Кібер опору" заявили, що отримали доступ до листа директора одного з російських підприємств. У ньому він скаржиться на неможливість виконувати держзамовлення через проблеми.