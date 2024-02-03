Бракує грошей і робітників: у російського ВПК збитки через вторгнення РФ в Україну, — ЦНС

Активісти "Кібер опору" заявили, що отримали доступ до листа директора одного із російських підприємств. У ньому він скаржиться на неможливість виконувати держзамовлення через проблеми.

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Так, активісти "Кібер опору" отримали доступ до документів, у яких представники російського ВПК скаржаться на відсутність робочої сили та грошей. Через ці проблеми неможливо виконувати держзамовлення.

Повідомляється, що активісти перехопили листа генерального директора "Муромського приладобудівного заводу" Дмитра Фадєєва. На правах директора "Ліги оборонних підприємств" Володимирської області він скаржиться, що заводи мають здавати продукцію за фіксованими ще у 2019 році цінами. Однак купувати всі деталі доводиться за ринковими цінами за передоплатою.

Більше того, як йдеться у листі, держава навіть не має грошей на те, щоб покрити відсотки від кредиту, який потрібно взяти, щоб розрахуватися з постачальниками. Також гроші з підприємства можна вивезти тільки після закінчення контракту, проте контракти укладають терміном від 3 до 5 років. Тому кошти фактично залишаються замороженими.

"Отже, наприклад, тільки на виробництві системи навігації "виріб 1Т146" Муромський завод отримав 70 млн рублів збитку. Таким чином завод не може виконувати замовлення, що постійно зростає", — зазначили в ЦНС.

Крім того, Фадєєв у листі скаржиться на нестачу робочої сили на заводах через масову мобілізацію, а також відсутність житла для співробітників. У регіоні почали зводити бараки, але це не допомагає.

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