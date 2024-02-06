Український наземний безпілотник "захопив" російський дрон "Орлан-30" (фото, відео)

На невідомій ділянці фронту українські військові показали роботу наземного БПЛА, який притягнув російську техніку до Сил оборони.

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Українські військові захопили російський безпілотний літальний апарат "Орлан-30" за допомогою наземного БПЛА, який притягнув техніку Збройних сил Російської Федерації. Відео опублікували в Telegram-каналі Bochkala_WAR, автором якого є військовий оглядач Роман Бочкала, 6 лютого.

"Російський "Орлан-30" тягне український наземний безпілотник", — йдеться у повідомленні.

Російський дрон "Орлан-30" Фото: Telegram

Військовий оглядач опублікував відео з безпілотного літального апарату. У ролику показано, як наземний безпілотник допоміг Збройним силам України здобути російський дрон типу "Орлан-30". Зокрема, він тягнув його за собою по полю. У результаті пошкоджений ворожий апарат став трофеєм.

Зауважимо, що невідомо, на якій ділянці фронту сталася подія.

БПЛА "Орлан-30": що відомо

Російський комплекс розвідувальних БПЛА "Орлан-30" призначений для спостереження, наведення та коригування авіації і артилерії. Крім цього, він може виконувати роль літака-ретранслятора. "Орлан-30" є модифікацією "Орлан-10". Цей БПЛА може відразу знищувати ціль завдяки інтеграції з САУ "Мста-СМ".

Російський БПЛА "Орлан-30"

Нагадаємо, 5 лютого аналітики DeepState розповіли, що бійці 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха захопили "цікавий трофей" на фронті. Сили оборони знешкодили російський безпілотний літальний апарат. Його рештки стали частиною музею і нагадуванням про знищення противника.

20 грудня 2023 року стало відомо, що бійці Державної прикордонної служби України знайшли новий російський дрон-розвідник біля Бахмута Донецької області. Військові зазначили, що, ймовірно, окупанти використовували БПЛА в розвідувальних цілях, проте він не зміг долетіти до операторів.