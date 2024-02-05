"Успішно знешкоджений": у DeepState показали "цікавий" трофей, здобутий на фронті (фото)

Українські військові передали решти російського безпілотника аналітикам. Трофей став частиною музею та нагадуванням про ефективне знищення ворога.

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Бійці з 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха здобули на фронті "цікавий трофей". Про це повідомили аналітики DeepState у своєму Telegram 5 лютого.

"Отримали цікавий трофей від бійців 53-ї ОМБр. Піда**сня ніяк не може вгамуватися з відходом пса владлена (Владлен Татарський, російський військкор, що загинув під час вибуху в кафе в Санкт-Петербурзі 2 квітня 2023 року — ред.). Власне, яка назва, така й робота дрона", — йдеться у повідомленні DeepState.

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Аналітики наголосили, що ворожий безпілотник був успішно знешкоджений. Наразі рештки апарату є частиною музею та нагадуванням ефективного знищення Збройних сил Російської Федерації.

Трофей, здобутий на фронті

Нагадаємо, 14 грудня стало відомо про те, що на озброєнні Збройних сил України з'явилася партія трофейної техніки, яку російські військові залишили на Херсонському напрямку у 2022 році. Мова йшла про БМП-1АМ "Басурманин", БМП-2 і БМД-2, артилерійські знаряддя Д-44, броньовиків МТ-ЛБ. Також повідомлялося, що ремонтники української армії працювали над новою партією трофейної техніки.

20 грудня у Державній прикордонній службі України розповіли, що в районі Бахмута Донецької області було знайдено новий російський дрон-розвідник. Зокрема, він був оснащений FPV-камерами і трансмітером Digital8CH. Пошкодження карбонової рами безпілотника вказували на те, що дрон упав на землю з великої висоти через якусь несправність.