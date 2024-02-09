ЄС і окремі країни надали Україні 148,5 млрд доларів, включно з нещодавно оголошеним пакетом на 50 млрд євро. Велика Британія пообіцяла надати підтримку, еквівалентну $15,1 млрд.

Країни Північної Америки, Європи й Азії з початку повномасштабного вторгнення в Україну російських військ передали Києву допомогу більш ніж на 178 млрд доларів. Допомога від США склала 113 млрд доларів. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

ЄС і окремі країни в межах двостороннього співробітництва надали Україні 148,5 млрд доларів, включно з нещодавно оголошеним пакетом на 50 млрд євро.

Допомога ЄС

Велика Британія з лютого 2022 року пообіцяла надати підтримку, еквівалентну 15,1 млрд доларів. Із них 9 млрд — військові витрати.

Норвегія уклала багаторічну угоду з Україною, яка передбачає виділення 7 млрд доларів із 2023 по 2027 рр. Керівництво скандинавської країни зобов'язалося виділяти Києву близько 1,4 млрд доларів за рік. У 2022 році Україна отримала від Норвегії близько одного мільярда і ще 1,9 млрд доларів у 2023-му.

У вересні 2023 року турецький виробник БПЛА Baykar анонсував відкриття нового підприємства з виробництва дронів і сервісного центру для безпілотників Bayraktar TB2, які мають розпочати роботу до 2025 року.

Від Північної Македонії Україна отримала 10 партій військової допомоги. Серед іншого, військову техніку радянських часів. Скоп'є також навчає українських військових.

Канада

Офіційна Оттава виділила 1,8 млрд доларів у межах військової допомоги Україні. До всього іншого, із 2015 року на території Канади пройшли навчання приблизно 40 тисяч військовослужбовців і співробітників СБУ. Програму розширили до березня 2026 року.

Азія

Південна Корея наростила виробництво снарядів калібру 155-мм. Японія в грудні 2023 року пообіцяла виділити Україні 4,5 млрд доларів і зробити додатковий внесок на суму 37 млн доларів до фонду НАТО додаткової підтримки оборони України.

Допомога Австралії та Нової Зеландії

Австралія до жовтня 2023 року надала Україні військову та гуманітарну допомогу приблизно на 590 млн доларів. Нова Зеландія — більш ніж на 48,7 млн доларів.

В ISW також розвіяли деякі з головних упереджень щодо допомоги Києву з Вашингтона:

Допомога Україні від США: твердження та реальність

Допомога погано контролюється через українську корупцію. Насправді США застосовують масштабну систему контролю та підзвітності, уряд України також контролює розподіл допомоги. Система контролю розширюється

Насправді США застосовують масштабну систему контролю та підзвітності, уряд України також контролює розподіл допомоги. Система контролю розширюється США виділяють Україні більше коштів, ніж Європа. Союзники США в Європі, Азії та НАТО виділили 178 млрд доларів для підтримки України, це більше, ніж загальна допомога від США з урахуванням нового пакету, які ще обговорюються.

Союзники США в Європі, Азії та НАТО виділили 178 млрд доларів для підтримки України, це більше, ніж загальна допомога від США з урахуванням нового пакету, які ще обговорюються. Україна — ще одна "вічна війна" для США. Завдяки військовій допомозі Україні США проводять модернізацію своєї власної армії, так Сполучені Штати підійдуть підготовленішими до наступної війни.

Завдяки військовій допомозі Україні США проводять модернізацію своєї власної армії, так Сполучені Штати підійдуть підготовленішими до наступної війни. США передають Україні "порожні чеки". Сполучені Штати не передають Києву "порожні чеки", у які керівництво України просто вписує довільні цифри. Конгрес виділяє допомогу на певні суми для певних цілей. Офіційні особи України та США відстежують цю допомогу, щоб вона витрачалася цільовим чином.

Нагадаємо, що сенатори США поспішають знайти нове рішення, щоб допомогти Україні.

Також повідомлялося, що Туск розкритикував Сенат за провал допомоги Україні.