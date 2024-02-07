Допомога Україні від США: сенатори поспіхом намагаються знайти нове рішення, — WSJ

За даними видання, республіканці та демократи готові перейти до більш вузькоспрямованого законопроєкту, який стосуватиметься іноземної військової допомоги.

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У вівторок, 6 лютого, сенатори відмовилися від пакета заходів, спрямованих на забезпечення національної безпеки й контроль за кордоном США вартістю 118 мільярдів доларів після того, як різкий опір з боку республіканців призвів до зриву угоди. Це змусило законодавців поспішити знайти альтернативний план допомоги Україні. Про це в середу, 7 лютого, пише американська газета The Wall Street Journal.

"Капітуляція перед політичною реальністю залишила демократів розлюченими через те, що вони назвали приманкою і підміною з боку республіканців після чотирьох місяців перемовин, тоді як законодавці GOP заявили, що прикордонні положення угоди не були достатньо сильними", — зазначає видання.

Водночас, як повідомляється, обидві сторони висловили готовність перейти до "вужчого" законопроєкту, що стосується іноземної допомоги та зброї, після того як основний пакет буде винесено на голосування в Сенаті.

"Мені і більшості наших членів здається, що у нас немає реальних шансів ухвалити закон", — заявив лідер сенатської меншості Мітч Макконнелл.

Він підкреслив, що допомога Україні, Ізраїлю і Тайваню залишається важливою, але визнав, що поточний пакет не приведе до результату.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що планує продовжити голосування, попри ймовірну поразку, хоча для проходження потрібно 60 голосів, а у демократів лише 51.

Угода стала результатом переговорів, що розпочалися торік, після того як республіканці наполягли на зміні кордонів як умови для фінансування допомоги Україні. Однак пізніше вони відмовилися від угоди, що було викликано критикою з боку колишнього президента Дональда Трампа. Демократи звинуватили Трампа в тому, що він намагається підірвати політику Байдена перед виборами, що він заперечував.

Байден звинуватив Трампа і республіканців у провалі угоди і закликав Конгрес схвалити додаткову військову допомогу Україні. Попри це, поки незрозуміло, чи буде вжито будь-якого додаткового заходу допомоги в разі невдачі основної угоди, зазначають американські журналісти.

Чому США не можуть виділити допомогу Україні

20 жовтня 2022 року повідомлялося, що Білий дім офіційно запросив у Конгресу $61 млрд для України. Загалом ідеться про пакет у розмірі 118 млрд доларів, куди входить 61 млрд доларів для України, а решта 40 млрд — для Ізраїлю, Тайваню і зміцнення кордону США з Мексикою — останнє є вимогою республіканців.

6 грудня, ЗМІ повідомили, що секретний брифінг щодо України в Сенаті США, на якому мали вирішити долю військової допомоги для Києва, переріс у суперечку з приводу кордону. Сенатори-республіканці заявили, що брифінг став марною тратою часу. Того самого дня законопроєкт, що передбачає виділення коштів на допомогу Україні у сфері безпеки, було заблоковано в Сенаті США.

Пізніше, 5 лютого у ЗМІ повідомили, що США можуть не надати допомогу Україні через експрезидента Дональда Трампа. Журналісти зазначили, що він "шкідливо впливає на американську зовнішню політику". Того ж дня Дональд Трамп звинуватив президента США Джо Байдена в тому, що його зовнішня політика може призвести до Третьої світової війни. Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський заявив, що в разі припинення США допомагати Україні у війні може перемогти Росія. У результаті це запустить процеси для виникнення нового геополітичного порядку.

Наступного дня, 6 лютого, лідер республіканської меншості в Сенаті США Мітч МакКоннелл оголосив пакет прикордонної безпеки і допомоги іноземним державам (Україні, Ізраїлю і Тайваню) "мертвим". За словами МакКоннелла, немає реального шансу, що цей закон буде ухвалено.