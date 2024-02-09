Історія замість виправдань: після інтерв'ю Путін втратив шанс на підтримку в США, — WP

За даними ЗМІ, президент Росії мав можливість виправдати напад на Україну перед американськими консерваторами. Однак те, на чому він зосередив увагу, стало несподіванкою навіть для Такера Карлсона.

Інтерв’ю американського журналіста Такера Карлсона з президентом РФ Володимиром Путіним мало стати "великою перемогою" для обох, однак усе пішло не за планом. Про це йдеться в матеріалі The Washington Post від 8 лютого.

У ЗМІ зазначили, що інтерв’ю теоретично могло стати порятунком для обох присутніх у кадрі. Путін мав шанс виправдати повномасштабне вторгнення ЗС РФ на територію України в очах американських консерваторів. Карлсон водночас міг підвищити свою релевантність після звільнення з Fox News і просунути власну медіакомпанію.

Проте заплановане та прорекламоване в соцмережах інтерв’ю зіткнулося з проблемою. Замість того, щоб пояснювати причини нападу на Україну, очільник Кремля занурився в історію. Він почав розповідати про відносини між країнами, зосередившись на часах цілі століття тому. В результаті між політиком і журналістом почалася суперечка, адже Карлсон пробував зупинити екскурс у глибоке минуле.

Журналісти прогнозують, що "неоднозначна розповідь" Путіна навряд чи знайде відгук серед консервативної аудиторії Карлсона в США. До того ж запитання щодо низки "складних тем" так і не пролунали. Зокрема, ідеться про воєнні злочини ЗС РФ і внутрішні репресії в Росії.

Путін використав інтерв’ю, щоб зобразити РФ як країну, що діє в межах самооборони. Він виставив противниками НАТО й ЦРУ. В ЗМІ наголошують, що розмову з ним розкритикували навіть деякі союзники Карлсона — за відсутність "повної перспективи".

Нагадаємо, під час інтерв’ю президент РФ Володимир Путін почав розповідати про боротьбу з "нацизмом" в Україні. За його словами, українці шанують союзників Адольфа Гітлера.

Також Путін заявив, що Росія нібито відвела війська від Києва сама, і сталося це через успішні переговори з Україною. Однак потім нібито США наказали воювати "до кінця".