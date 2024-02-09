Дві години марень: в Україні спростували головні фейкові заяви з інтерв'ю Путіна

У розмові з американським журналістом президент країни-ворога заявляв, що мета так званої "СВО" — "заборона усіляких неонацистських рухів", проте у Центрі стратегічних комунікацій наголосили, що це вигадка російської пропаганди, а Кремль намагається представити Україну як законну ціль для знищення.

Російський президент Володимир Путін дав двогодинне інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону. Ексведучий Fox News обіцяв поставити диктатору "гострі запитання", однак за 120 хвилин не знайшов можливості поговорити з Путіним про воєнні злочини росіян в українських містах, викрадення тисяч дітей, геноцидну риторику і дії кремлівського режиму. Головні фейкові заяви очільника РФ спростували у Центрі стратегічних комунікацій.

Мета так званої "СВО" в Україні — "заборона усіляких неонацистських рухів"

Брехня: вчергове Путін повторив тезу, що мета так званої "спецоперації" в Україні — це денацифікація, "заборона усіляких неонацистських рухів". Однак він визнав, що мети поки не досягли.

"Ви знаєте, як вам не здасться дивним, під час переговорів у Стамбулі ми таки домовилися про те, що в Україні не буде культивуватися неонацизм, зокрема буде заборонено на законодавчому рівні. Це, виявляється, можна зробити під час переговорного процесу. І тут немає нічого принизливого для України як для сучасної цивілізованої держави. Хіба якійсь державі можна пропагувати нацистів? Ні, правда? От і все", — заявив очільник РФ.

Правда: у ЦСК зазначають, що "неонацизм в Україні" — це вигадка російської пропаганди. У такий спосіб у Кремлі намагаються представити Україну як законну ціль для агресії, терору і знищення.

"Звичка Москви навішувати ярлик "фашистів" та "нацистів" на всіх недругів походить ще з часів СРСР. У різний час це на собі відчули Польща, Ізраїль і навіть соціалістична Югославія", — наголосили в Центрі.

Війну можна було закінчити ще півтора року тому, але "Україна піддалася вимогам Джонсона"

Брехня: президент Російської Федерації заявив, що нібито колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон вмовив Україну продовжувати бойові дії.

"Той факт, що вони підкорилися вимогам або вмовлянням містера Джонсона, здається дуже сумним. Тому що, як сказав Арахамія, ми могли б зупинити ці бойові дії ще півтора року тому, але британці нас умовили та ми відмовилися. Ну і де зараз містер Джонсон? А війна триває", — каже диктатор.

Правда: проте у Центрі стратегічних комунікацій зазначають, що на російсько-українських переговорах у Білорусі та в Туреччині у лютому–березні 2022 року не було досягнуто прийнятного для сторін результату. Москва примушувала Україну капітулювати, але цього не сталося.

"Єдиною умовою української сторони було, щоб Росія утрималася від чергових спроб анексії території. Але Путін не дослухався і сам спалив переговорні мости", — кажуть в ЦСК.

Україну створив Ленін, а потім ще раз — Сталін

Брехня: вчергове Путін повторив стандартну пропагандистську маніпуляцію, за якою, як він стверджує, Україну заснував Володимир Ленін, але на цей раз він також вказав на роль Сталіна.

"У Румунії та Угорщини теж частину територій забрали, і вони, ці території, увійшли до складу радянської України і досі там перебувають. Тому ми маємо всі підстави говорити, що, звичайно, Україна у певному сенсі — штучна держава, створена з волі Сталіна", — заявляє він.

Правда: у пресслужбі ЦСК уточнили, що новітня українська держава була заснована не Леніним і Сталіним, а українським національним рухом — одночасно з Польщею, Литвою, Грузією і навіть самою Росією як республікою.

"Російські більшовики не створили, а завоювали незалежну Україну, перетворивши її на чергову "радянську республіку", — йдеться у повідомленні.

В Україні йде "громадянська війна" між росіянами

Брехня: Путін під час інтервʼю розповів нібито справжню історію про те, як українські солдати потрапили в оточення ЗС РФ.

"Українські солдати потрапили в оточення — це конкретний приклад із життя, бойові дії — наші солдати кричать їм: "Шансів немає, здавайтеся! Виходьте, будете живі, здайтеся!". І раптом звідти російською, доброю російською кричать: "Росіяни не здаються!" — І всі загинули. Вони досі росіянами почуваються. У цьому сенсі те, що відбувається, це певною мірою елемент громадянської війни", — каже очільник Кремля.

Правда: за інформацією Центру стратегічних комунікацій, в Україні справді живе багато росіян, які є патріотами і захисниками української держави. Але наратив Путіна про "переслідування росіян в Україні" та "визволення" використовується для розпалювання війни.

"Фраза "русские не сдаются" — це усталений вираз, добре відомий людям, знайомим з російською культурою. Тому не дивно, що українські воїни обрали її для тролінгу росіян-агресорів", — додають у пресслужбі.

США потрібно "просто домовитись з Росією" і війна закінчиться

Брехня: російський президент маніпулював думкою про те, що нібито "американцям немає чим зайнятися". Згадав про кордон з Мексикою та "проблеми з міграцією і національним боргом" США.

"Вам нема чим зайнятися. Тому ви маєте воювати в Україні. Чи не краще домовитись із Росією?" — заявив диктатор.

Правда: у ЦСК наголосили, що Російська Федерація та Путін систематично порушують всі угоди та відмовляються виконувати міжнародні домовленості, підписані керівництвом Росії. Зазначається, що росіяни, здійснивши повномасштабний напад на Україну, порушили приблизно 400 міжнародних угод.

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post повідомило, що інтерв’ю американського журналіста Такера Карлсона з президентом РФ Володимиром Путіним мало стати "великою перемогою" для обох, однак усе пішло не за планом.

Зазначимо, раніше Фокус повідомив, що під час інтерв’ю президент РФ Володимир Путін почав розповідати про боротьбу з "нацизмом" в Україні. За його словами, українці шанують союзників Адольфа Гітлера.

Також Фокус повідомляв, що Путін заявив, що Росія нібито відвела війська від Києва сама, і сталося це через успішні переговори з Україною. Однак потім нібито США наказали воювати "до кінця".