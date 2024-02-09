Хусити і росіяни володіють одними й тими самими БПЛА з Ірану, — розвідка США (фото)

Аналіз уламків, проведений фахівцями Defense Intelligence Agency, показав, що БПЛА хуситів Waid 1 і Waid 2 та російські "Герані" мають схожі характерні елементи конструкції.

За даними розвідувального агентства США, повстанці-хусити, що базуються в Ємені, оснащені тими самими ударними дронами іранського виробництва, що й російські війська, які вторглися в Україну. Про це 8 лютого повідомили оглядачі Defence News.

Такі висновки були зроблені фахівцями на основі знайдених деталей, а також візуального порівняння загальнодоступних зображень.

Згідно з опублікованим звітом Defense Intelligence Agency (DIA), аналіз уламків збитих дронів єменських бойовиків показав, що Іран озброює своїх проксі, зокрема, безпілотниками Waid 1 і Waid 2. На думку експертів DIA, вони мають спільні особливості з іранськими Shahed-131/136. Йдеться про конструкцію фюзеляжу, трубки Піто і подовжені носові конуси.

Скриншот звіту Defense Intelligence Agency

Скриншот звіту Defense Intelligence Agency

Скриншот звіту Defense Intelligence Agency

Такі самі характерні елементи конструкції мають і російські безпілотники "Герань-1" і "Герань-2", які теж є безпілотниками іранського походження, хоча й під іншим брендом.

Стабілізатори крила Waid 2, показані хуситами в Ємені, відповідають розмірам і формі крил літака Shahed-136, показаного в Ірані, і уламків літака Geran-2 — російської назви Shahed-136, — знайдених після російських атак в Україні", — йдеться в оцінці DIA.

Скриншот звіту Defense Intelligence Agency

Скриншот звіту Defense Intelligence Agency

Скриншот звіту Defense Intelligence Agency

Крім того, в жовтні минулого року Україна захопила майже неушкоджений дрон Mohajer 6 у Чорному морі. Компоненти, витягнуті з уламків, мають маркування, дуже схоже на те, що було помічено в Ірані. Цей безпілотник іранського походження публічно демонструвався в Ірані та Іраку, і його можна легко впізнати за характерним хвостом, а також за встановленою на ньому апаратурою спостереження і керованими боєприпасами.

Скриншот звіту Defense Intelligence Agency

Відповідаючи на запитання про поширення іранських безпілотників серед двох різних збройних сил у двох різних регіонах, представник DIA зазначив, що вся наявна в агентства інформація "з цієї теми міститься у звіті та супровідному релізі". Агентство, що базується на Об'єднаній базі Анакостія-Боллінг на південь від Капітолія, є основним джерелом іноземної розвідки для військових цілей.

Використання іранських дронів на Близькому Сході зауважила і представниця Пентагона Сабріна Сінгх у бесіді з журналістами 6 лютого. За її словами, Міністерство оборони США дуже чітко заявило, що Іран постачає хуситам та іншим ополченцям, яких підтримують іранські військові, зброю та різноманітні можливості, зокрема БПЛА.

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року безпілотні літальні апарати, схожі на російські Shahed, атакували Тулу в Російській Федерації. Водночас журналісти зазначили, що він не має нічого спільного з UJ-22 і "Бобрами".