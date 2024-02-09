Замість Osprey: президента США тепер супроводжують гелікоптери CH-47F Chinook (фото)

Наразі всі конвертоплани приземлені після кількох аварій, одна з яких закінчилася загибеллю 8 військових. Тепер Джо Байдена супроводжують CH-47F Chinook.

Після аварії конвертоплана MV-22 Osprey в листопаді 2023 року Пентагон приземлив усі борти. Поки ситуацію не розвʼяжуть, гелікоптер CH-47F Chinook виконуватиме роль конвертопланів. Про це повідомляє The War Zone.

З грудня 2023 року конвертоплани MV-22 Osprey перебувають на землі. Їхню роль виконують гелікоптери CH-47F Chinook. У небі над Мангеттеном зафіксували Chinook, де він супроводжував президентський борт і гелікоптер VH-3D. Борт супроводжував президента США Джо Байдена.

Президентські гелікоптери на пірсі

Використання армійських гелікоптерів для підтримки подорожей Білого дому є досить поширеним явищем під час поїздок за кордон, але всередині Штатів така ситуація відбувається значно рідше. За останні 25 років президента багато разів подорожували на гелікоптері, який має позивний Army One.

Приземлення V-22 має серйозний вплив на Повітряні сили США, Військово-морські сили та Корпус морської піхоти. Особливо важливі конвертоплани для Корпусу морської піхоти. MV-22 головним чином відповідають за пересування персоналу Білого дому, сил швидкого реагування, персоналу Секретної служби й інших офіційних гостей для підтримки президентських місій.

Тепер його роль виконує гелікоптер CH-47. Вони перебувають на озброєнні вже багато десятиліть, тому вони можуть підміняти конертоплани, пишуть автори.

"Ми не віримо, що найновіші проблеми пов’язані з проблемою жорсткого вмикання зчеплення, але ми не дізнаємося точно, доки не буде завершено розслідування", — заявила Марсія Гарт, директорка з комунікацій NAVAIR.

Нагадаємо, 7 лютого в США заявили, що Osprey непридатні для експлуатації після аварії.

29 листопада в Японії впав у море американський конвертоплан Osprey з 8 бійцями на борту.