США продовжують постачати Україні ракети для ППО, — Пентагон

У межах програми "Ініціатива сприяння безпеці в Україні" (USAI) існує низка вже законтрактованих можливостей, яка включає постачання озброєння для ЗРК.

Сполучені Штати Америки продовжують постачати Україні озброєння для ППО. Про це заявив на брифінгу речник Пентагону Патрік Райдер.

"Є певні можливості, які були укладені за контрактом із USAI, до яких входять деякі системи протиповітряної оборони. Ми також продовжимо тісно співпрацювати із союзниками та партнерами для визначення потреб України, а потім працювати з ними, щоб допомогти полегшити цей процес", — заявив він.

На уточнювальне запитання, чи надходять американські ракети ППО в Україну, Райдер відповів: "Так, а також інші можливості", — про які оголосили в межах програми USAI.

Ініціатива сприяння безпеці в Україні або USAI — це програма фінансування Міністерства оборони США для підвищення спроможности України ефективніше захищатися від російської агресії шляхом подальшого навчання її Збройних сил, обладнання та консультативних ініціатив. Завдяки цій програмі США закуповує озброєння в промисловості, а не постачає обладнання, яке вилучається зі запасів Міноборони країни. Утім, це може означати значно довші строки його надходження до України, бо це озброєння ще треба виготовити.

Нагадаємо, у четвер, 8 лютого, Сенат США з другої проби підтримав процедурне голосування за документ про виділення пакета допомоги для України, Ізраїлю й Тайваню. Тепер Сенату необхідно кілька днів, щоб узгодити остаточну версію законопроєкту. Деякі республіканці продовжують наполягати на внесенні правок. Далі документ направлять у Палату представників, де республіканці погрожували його заблокувати.

9 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого візиту до Вашингтона зустрівся із сенаторами США й обговорив подальшу допомогу Україні.