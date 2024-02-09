Розраховували на американську парасольку: у ЄС заявили про великі проблеми з боєприпасами, — Politico

Бельгійський генерал-лейтенант Марк Тіс назвав виробництво боєприпасів "культурною проблемою" Євросоюзу, який довгі роки покладався на США.

Генерал-лейтенант Марк Тіс, який до минулого року керував Міноборони Бельгії, висловив занепокоєння тим, що знадобляться роки, щоб Європа відновила свої виробничі потужності, які необхідні для допомоги Україні та переозброєння національних сил. Про це пише Politico.

"Це не жарт, ми в повній ж*** (deep shit). Особливо в Бельгії, але ми не єдині", — заявив він, зазначивши, що опора на США в питаннях безпеки призвела до десятиліть недостатніх інвестицій у Євросоюзі.

"Боєприпаси — симптом культурної проблеми в Європі", — додав він, пославшись на те, що ЄС довгі роки розраховувала на американську парасольку безпеки, а не на власні збройові фабрики.

Тис нагадав, що низка топкомандувачів попереджала на початку повномасштабного вторгнення 2022 року, що знадобиться від п'яти до семи років, щоб надати європейській промисловості все необхідне і забезпечити армії можливостями стримати противника.

Раніше Тіс зазначав, що знадобляться інвестиції в розмірі 5-7 млрд євро, щоб Бельгія могла вести бойові дії хоча б протягом двох місяців.

Марк Тіс

ЄС не вдасться надати обіцяний мільйон боєприпасів Україні до кінця березня, але зараз обіцяють випустити 1,1 млн снарядів до кінця року.

Минулого року виробники зброї в Польщі та Чехії запустили або розширили програми з набору та навчання нових робітників через різкий попит на їхню продукцію на тлі війни в Україні.

Європейський виробник зброї KNDS планує відкрити нову виробничу лінію для боєприпасів 155 мм у Бельгії. Але знадобиться два роки, щоб тільки встановити й налаштувати обладнання для випуску гільз, не кажучи про повний виробничий цикл.

Однак і повністю ця фабрика загалом зможе випускати лише 30 тисяч снарядів на рік — невеликий відсоток від необхідних Україні 200 тисяч на місяць для стримування російських військ на 1000-кілометровій лінії фронту.

"Дуже часто видають бажане за дійсне. Люди недооцінюють час, необхідний для реалізації проєктів. Промислова структура в Європі недостатньо розвинена, щоб підтримувати Україну", — уточнив генерал-лейтенант.

Нагадаємо, що рух "Атеш" виявив склади боєприпасів Чорноморського флоту в Криму.

Також повідомлялося, що в України закінчаться Су-25, і командування чекає на постачання американських штурмовиків A-10 Thunderbolt II "Бородавочник".