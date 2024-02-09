"Атеш" розвідав склади боєприпасів Чорноморського флоту РФ в Криму: що виявили (фото)

За інформацією координаторів підпілля, відповідну територію окупанти добре охороняють — по периметру ходять патрулі та встановлені вежі з вартовими. Ймовірно, там ЗС РФ зберігають боєприпаси до артилерійського, ракетного та мінно-торпедного озброєння.

Related video

Агенти українського підпілля провели розвідку складів з боєприпасами 758 центру матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту Росії на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили у партизанському русі "Атеш" 9 лютого.

Відповідні склади, за інформацією партизанів, знаходяться біля населеного пункту Наумовка Сакського району в Криму.

"Територія велика та добре охороняється, по всьому периметру ходять патрулі, так само стоять вежі з вартовими", — йдеться у повідомленні.

Агенти зазначили, що, ймовірно, на території складів окупанти зберігають боєприпаси до артилерійського, ракетного та мінно-торпедного озброєння, які використовують на російських військових кораблях. Координати об'єкта: 45.321388, 33.660943

"Ми переконалися, що противник розподіляє скупчення боєприпасів, а також стали свідками завантаження ящиків з боєкомплектом для їх подальшого транспортування у військові частини", — додають у русі "Атеш".

Усю інформацію координатори підпілля передали Силами оборони України.

Нагадаємо, 8 лютого у партизанському русі "Атеш" повідомили, що агенти підпілля зафіксували дислокацію кількох ракетних суден у порту Новоросійська, з яких окупанти 7 лютого здійснили масований обстріл України.

7 лютого партизани зафіксували переміщення військової техніки російських окупантів у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області.

6 лютого члени партизанської організації "Атеш" повідомили, що їм вдалося провести розвідку бази військової частини ЗС РФ, яка розташована в Тимірязєвському районі Москви. У результаті було виявлено розгорнуті пускові установки комплексів ППО С-400 "Тріумф" у кількості 12 одиниць.