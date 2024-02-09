"Атеш" разведал склады боеприпасов Черноморского флота РФ в Крыму: что обнаружили (фото)

По информации координаторов подполья, соответствующую территорию оккупанты хорошо охраняют — по периметру ходят патрули и установлены башни с часовыми. Вероятно, там ВС РФ хранят боеприпасы к артиллерийскому, ракетному и минно-торпедному вооружению.

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Агенты украинского подполья провели разведку складов с боеприпасами 758 центра материально-технического обеспечения Черноморского флота России на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" 9 февраля.

Соответствующие склады, по информации партизан, находятся возле населенного пункта Наумовка Сакского района в Крыму.

"Территория большая и хорошо охраняется, по всему периметру ходят патрули, так же стоят башни с часовыми", — говорится в сообщении.

Агенты отметили, что, вероятно, на территории складов оккупанты хранят боеприпасы к артиллерийскому, ракетному и минно-торпедному вооружению, которые используют на российских военных кораблях. Координаты объекта: 45.321388, 33.660943

"Мы убедились, что противник распределяет скопления боеприпасов, а также стали свидетелями загрузки ящиков с боекомплектом для их дальнейшей транспортировки в воинские части", — добавляют в движении "Атеш".

Всю информацию координаторы подполья передали Силам обороны Украины.

Напомним, 8 февраля в партизанском движении "Атеш" сообщили, что агенты подполья зафиксировали дислокацию нескольких ракетных судов в порту Новороссийска, из которых оккупанты 7 февраля осуществили массированный обстрел Украины.

7 февраля партизаны зафиксировали перемещение военной техники российских оккупантов во временно оккупированной Горловке Донецкой области.

6 февраля члены партизанской организации "Атеш" сообщили, что им удалось провести разведку базы воинской части ВС РФ, которая расположена в Тимирязевском районе Москвы. В результате были обнаружены развернутые пусковые установки комплексов ПВО С-400 "Триумф" в количестве 12 единиц.