"Будуть потрібні ресурси": генерал США розповів, чи є у них гроші для тренувань ЗСУ на F-16

За словами американського офіцера Дена Хокансона, Вашингтон володіє достатніми ресурсами і здібностями, щоб продовжити програму навчання українських льотчиків, яка вже перебуває в стадії реалізації.

Сполучені Штати володіють достатніми ресурсами і здібностями, щоб продовжити програму навчання українських льотчиків на F-16, яка вже перебуває в стадії реалізації. Однак, у разі розширення цієї програми, будуть потрібні додаткові фінансові ресурси. Про це повідомив чотиризірковий генерал армії США Ден Хокансон у коментарі виданню "24 Канал".

Навчання пілотів Збройних сил України триває, навіть попри вичерпання коштів на військову допомогу для України.

Генерал Національної гвардії США Хокансон підкреслює, що наразі наявних коштів достатньо для завершення першої частини тренувань. Однак, у разі розширення програми навчання будуть потрібні додаткові фінансові ресурси.

"Якщо ми вирішимо збільшити цю цифру, очевидно, нам будуть потрібні ресурси для навчання додаткових пілотів і наземного допоміжного персоналу", — сказав генерал Хокансон.

Нагадаємо, 25 січня Юрій Ігнат розповідав, чому не можна зараз передати винищувачі F-16. За його словами, для розміщення і використання в Україні американських багатоцільових винищувачів необхідно підготувати інфраструктуру і дочекатися навчання пілотів.

У ISW раніше повідомляли, що США не будуть нескінченно озброювати Україну. За словами аналітиків, запити України щодо міжнародної безпеки в довгостроковій перспективі знизяться, оскільки Київ нарощує власний оборонний потенціал.