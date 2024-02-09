"Літо в Криму" та облави на вулицях: ЗМІ про причини повільної мобілізації в Україні

Як повідомили журналісти ТСН, рядові у війську скаржаться, що офіцери уникають виходу "на нуль", а до піхоти ставлення не надто дбайливе.

Військові на правах анонімності скаржаться, що на виплату бойових 100 тис. командування їх відмовляється подавати, що є однією з причин негативних настроїв в лавах Збройних сил та проблем із мобілізацією в Україні. Про це повідомляє ТСН.

За інформацією журналістів, бійці, які регулярно бувають "на нулі", отримують всього лише 20 тис. З їхніх слів, це є серйозним чинником, який демотивує, адже передбачені виплати у 100 тис.

Мобілізація 2024 року не йде швидкими темпами, адже відсутність ротації і чітких термінів служби стають на заваді охочим поповнити лави ЗСУ. Українці розуміють – потрапивши до армії, вони залишаться там радше за все до кінця війни.

Значний термін служби у 36 місяців також є передумовою для цих настроїв. Як зауважують журналісти з посиланням на експертів, це більше декларативний принцип, тому що це дає військовослужбовцю право написати рапорт, а чи буде він демобілізований, все ж вирішує військове командування.

Іншою проблемою не на камеру військові називають "совкове керівництво" (радянське, — ред.). Рядові скаржаться, що офіцери уникають виходу "на нуль", а до піхоти ставляться не так дбайливо, як би хотілося. Цивільні, отримуючи від рідних на передовій цю інформацію, не охоче йдуть до ТЦК та СП, а облави на вулицях лише підривають довіру до мобілізації в Україні.

Загальна мобілізація в Україні також, на думку багатьох українців, вже не викликає довіри через інформаційний телемарафон. Прогнози щодо звільнення Криму влітку 2023 року, які не збулися, тепер лише посилили настрої щодо успішності контрнаступу у 2024 році.

У квітні 2023 року радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, як йдеться у повідомленні, запевняв, що в Україні не варто запроваджувати електронні повістки, як це відбувається в Росії. Він перераховував заборони Кремля стосовно громадян, які не бажають воювати, називавши росіян "повноцінними рабами". Тепер варіант з електронним кабінетом планують впровадити в Україні, що підриває довіру до заяв представників влади та ставить під сумнів правильність їхніх дій.

В Україні частіше лунають думки, що влада вибрала неправильну стратегію комунікації з суспільством, застосовуючи лише примус, який посилює незадоволення людей. Марафон у темпі спринту українцям виявилося бігти занадто складно.

Нагадаємо, 9 лютого заступник командира 3-ї ОШБр пояснив, що мобілізація 500 тисяч осіб не гарантує перемогу у війні. На його думку, громадянам потрібно пояснити, що війську постійно будуть потрібні нові бійці.