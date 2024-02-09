Деяким мобілізованим виплатять по 30 тисяч гривень допомоги у лютому: кого це стосується

Одноразова грошова виплата спрямована на додаткове матеріальне забезпечення мобілізованих. Грошова допомога нараховуватиметься на соціальний (зарплатний) рахунок.

Київ надасть одноразову допомогу чоловікам, яких мобілізували до лав ЗСУ після 1 грудня 2023 року. Військові автоматично отримають 30 тисяч гривень на зарплатний рахунок. Про це повідомили в КМДА з посиланням на Департамент муніципальної безпеки.

"Одноразова матеріальна допомога мобілізованим нараховуватиметься в безготівковій формі на соціальний (зарплатний) рахунок автоматично — без участі мобілізованого", — йдеться у повідомленні.

Чоловіки з муніципальними картками "Картка киянина" отримають грошову виплату на свій картковий рахунок. Для цього Київський міський ТЦК та СП щомісяця надаватиме Департаменту муніципальної безпеки інформацію про мобілізованих.

Що потрібно для отримання грошової допомоги

Мобілізований чоловік повинен надати ТЦК та СП наступні документи:

копії ідентифікаційного коду, паспорта громадянина України чи ID-картки;

довідку/виписку з банку щодо відкриття соціального (зарплатного) рахунку.

На підставі цього Департамент соціальної і ветеранської політики КМДА здійснюватиме одноразову грошову допомогу. Перші виплати відбудуться до кінця лютого.

"Одноразова виплата спрямована на додаткове матеріальне забезпечення новобранців", — додали в повідомленні.

Нагадаємо, голова комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа розповіла, що додаткова мобілізація може коштувати близько 720 мільярдів гривень. З її слів, це приблизно 22,5% усіх видатків на 2024 рік.

Раніше начальник служби зв’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив, що після отримання повістки військовозобов'язані повинні з'явитися до ТЦК, пройти ВЛК і оновити свої військово-облікові дані.